守護鴛鴦及國寶魚 雪霸資深解說員張燕伶榮獲今年優良觀光人員獎

雪霸國家公園管理處資深解說員張燕伶深耕國家公園生態保育與環境教育工作30年，成功推動「鮭魚123國寶魚保育體驗」課程，認真專業的態度與服務熱忱，榮獲 「2026 年政府機關優良觀光人員獎」。雪管處強調，獲獎不僅是對張燕伶個人專業素養的肯定，更展現雪霸國家公園在永續旅遊、環境教育與物種保育的卓越成效。

雪霸管理處表示，環境教育是國家公園的核心工作，解說員更是連結大自然與大眾的關鍵橋梁，透過專業導覽、環境教育課程、生動解說技巧與多媒體轉譯等，將深奧的生態與地質知識轉化為引人入勝的故事，啟發遊客對生命的尊重，進而減少人為對棲地的衝擊，在推廣遊憩與維護永續發展之間達成平衡。目前台灣每個國家公園都配置有解說員，他們是國家公園推動第一線保育教育的推手，也是國家公園傳遞守護價值的靈魂人物。

雪管處表示，交通部觀光署3月2日觀光節慶祝大會中頒發「政府機關優良觀光人員獎」，全國僅10人獲獎，張燕伶以國家公園推動環境教育的成效獲獎，十分難得。她自1995年進入國家公園服務，長期致力於台灣櫻花鉤吻鮭、鴛鴦等保育類動物的保育與環教推廣，擅長將艱深的生態知識轉化為生動活潑的生命故事，深化民眾對保育的理解與認同實踐。

她出版過「戀戀武陵山水情」、「鴛鴦醉 醉心紀錄鴛鴦十年故事」2本解說叢書，也規畫「武陵暑期系列活動」自2002年迄今已辦理逾250場，吸引超過9300人參與，成功將保育成果轉化為優質生態旅遊體驗。近年更首創「鮭魚123國寶魚保育體驗」課程，讓遊客透過實作參與復育歷程，廣受好評並帶動深度旅遊風氣。此外也經營官方社群平台，串聯逾16萬名粉絲，深入部落推動環境教育，培育學童成為守護自然的重要力量。

雪管處表示，張燕伶今年獲獎可說實至名歸，透過她專業知識且具親切與感染力的導覽解說，使武陵地區已從單純的賞花景點，轉型為具備生態保育與環境教育意義的深度旅遊勝地。繼去年觀霧管理站解說員彭文禮獲獎後，今年再度由武陵管理站張燕伶獲獎，顯示雪霸國家公園在生態保育與環境教育的卓著成效，未來，雪管處也將持續推動優質的遊憩體驗，讓更多民眾看見臺灣山林之美。

雪霸國家公園管理處資深解說員張燕伶（右）接受交通部觀光署署長陳玉秀頒發2026年政府機關優良觀光員工獎。圖／雪霸國家公園管理處提供