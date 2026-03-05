快訊

尖石那羅灣金盞花季開跑 首採管制入園　3月6日起僅周末開放

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣尖石鄉那羅部落有著黃金香草部落美名，積極推廣金盞花產業與農村旅遊。圖／縣府提供
新竹縣尖石鄉那羅部落有著黃金香草部落美名，積極推廣金盞花產業與農村旅遊。圖／縣府提供

新竹尖石鄉那羅部落有著黃金香草部落美名，積極推廣金盞花產業與農村旅遊，那羅灣休閒農業發展協會指出，今年花季首次採管制入園，3月6日起至4月30日平日不開放，僅開放每周五、六及日購票入園，歡迎大小朋友來賞花。

新竹縣長楊文科表示，感謝各界的努力下，讓那羅灣休閒農業區不只擁有自然景觀，同時產業也更具有地方特色。金盞花不僅具有觀賞價值，亦富含葉黃素及多種營養成分，在保健及多元產品開發上具高度潛力。縣府將持續輔導在地農會與業者發展特色產業，透過產業、文化及觀光結合，提升農產品附加價值，帶動農村經濟發展。

那羅灣休閒農業發展協會提到，本次活動期間，為維護花況及加工品質，每周一至周四小農將進行花田維護及採收管控，不對外開放，僅開放周五、六及日的9點至16點入園，並酌收150元維護費用，希望維護花況品質。

那羅灣休閒農業區自2006年起推動香草產業發展，栽培面積已達13公頃，涵蓋迷迭香、薰衣草、薄荷、洋甘菊及甜菊等數十種作物，成功打造「黃金香草部落」品牌。從2011年引進金盞花栽植後，逐步發展成地方特色產業，今年更透過地景設計打造大面積金盞花海景觀，成為春季賞花踏青的熱門景點。

活動期間將展示多項在地業者研發成果，包括金盞花特色餐點及多元DIY體驗，如絹印、金盞花複合茶包製作、頭花製作、搗麻糬與竹筒飯、手工皂、有機蔬菜採摘、撿雞蛋及擴香石製作等；伴手禮則包含金盞花複方茶包、純露、潤膚油、化妝水、浸泡油及金盞花蛋捲等特色產品，讓民眾深入體驗農村生活與在地文化。

此外，遊程結合青蛙石天空步道輕旅行園區，串聯山樂林特色餐廳、喜嵐田園、尤幹農場、雅葳農莊、李欣手工藝坊、雅外手工藝坊及豆豆龍導覽工作室，打造完整一日遊體驗，邀請民眾走入農村、親近自然。

縣府農業處提到，活動推出「金盞花-山裡花見」套票，原價300元，憑青蛙石園區或露營場票券購買可享9折優惠、270元，並可憑套票票根至山樂林特色餐廳用餐享95折優惠，鼓勵民眾安排春季賞花小旅行。詳細活動資訊可至官方Facebook粉絲專頁（https://reurl.cc/Wkzbkk）查詢。

活動期間將展示多項在地業者研發成果，包括金盞花特色餐點及多元DIY體驗，如絹印、金盞花複合茶包製作、頭花製作、搗麻糬與竹筒飯、手工皂、有機蔬菜採摘、撿雞蛋及擴香石製作等。圖／縣府提供
活動期間將展示多項在地業者研發成果，包括金盞花特色餐點及多元DIY體驗，如絹印、金盞花複合茶包製作、頭花製作、搗麻糬與竹筒飯、手工皂、有機蔬菜採摘、撿雞蛋及擴香石製作等。圖／縣府提供

僅開放每周五、六及日購票入園，歡迎大小朋友來賞花。圖／縣府提供
僅開放每周五、六及日購票入園，歡迎大小朋友來賞花。圖／縣府提供

今年花季首次採管制入園，3月6日起至4月30日平日不開放。圖／縣府提供
今年花季首次採管制入園，3月6日起至4月30日平日不開放。圖／縣府提供

