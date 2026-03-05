聽新聞
驚恐指數爆表 在70米深潭上試膽 小烏來天空步道4月封閉維修
桃園市小烏來瀑布風景宜人，瀑布上方的透明天空步道不僅是絕佳觀賞點，也是令人腳趾發麻的試膽設施，不少人專程來此測試膽量。步道啟用迄今逾10年，雖有定期保養，但管理單位近日發現部分鋼骨結構有鏽蝕掉漆情形，決定封閉一陣子徹底維護更新，確保安全無虞。
小烏來天空步道位於復興區小烏來風景區內，2011年由桃園市政府斥資8百萬元，以鋼骨結構、木棧板和透明強化玻璃組成，步道末端的地面更是採大面積強化玻璃鋪設，可直視70米深的瀑布深潭，雖然驚恐指數爆表，仍有不少遊客特地前來體驗。
小烏來風景區遊客絡繹不絕，近5年遊客人數達248.7萬餘名，雖然2021年與去年分別有新冠疫情、強震影響，年度參訪人數仍維持35萬名以上。
桃園市風景管理處長廖育儀表示，小烏來天空步道啟用迄今逾15年，雖然有定期保養，強化玻璃每1、2年就會更換一次，但維護人員最近發現鋼骨結構有鏽蝕掉漆痕跡，為確保安全，將作全面檢修，檢修期間將暫不開放。
小烏來天空步道維修工程近日以399萬元決標，風管處正與得標廠商做最後議價，預計4月封閉，目標7月暑假前重新開放。
