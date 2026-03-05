AI防災 竹市車行地下道導入「智慧人車辨識」即時掌握防汛動態

因應極端氣候帶來的短時強降雨挑戰，新竹市政府打造「智慧防汛系統」，正式邁入AI科技防災新境界。消防局表示，市府於去年針對轄內16處重點車行地下道既有影像畫面，全面導入「AI深度學習影像辨識模型」，建立具備自主偵測人、車與水位能力的智慧監測網，一旦積淹水達到管理值，系統將自動觸發AI辨識，並透過LINE即時通報消防局應變中心，為市民建構全天候的防汛安全網。

市長高虹安表示，竹市是智慧城市，高度重視AI科技的應用，在技術運作機制上，系統將「人形辨識機制」與「水情監測物理量」深度結合。當監測到降雨量或路面水位到達警戒值時，系統會自動啟動AI影像辨識程式，分析 CCTV 畫面中是否有符合人、車特徵的受困風險。此AI影像辨識系統已於去年實際辨識並協助通報超過10起事件，有效縮短應變時間並提升即時處置能力。

消防局長李世恭說明，自2013年起即持續籌建「易淹水地區預警系統」，並完成區排水位監測站、CCTV 影像監視站與淹水感測器整合佈建。為進一步提升災變效率，去年特別針對市區車行地下道的監視影像導入AI影像辨識機制，這項創新技術讓防汛不再侷限於「被動監控」，而是讓系統化身為具備「主動能力」的防災助手。透過「感測器自動觸發、AI精準辨識、LINE即時通報」的自動流程，成功建立起一套具備高韌性的安全防護機制。

消防局指出，為縮短災害應變時間，搭配AI智慧防汛系統，運用推播技術，將告警文字、影像即時畫面等資訊整合為單一易讀的「水情推播訊息」，並透過 LINE群組即時傳送給應變單位，成功整合中央及地方的水情監測資料，確保防救災人員能精確掌握完整資訊，作為決策輔助的重要依據。

消防局說明，市府未來將秉持「超前部署、即時處理」的原則，持續透過智慧科技強化城市韌性，從感測設備佈建、資訊整合平台到AI應用的深化與擴充，主動掌握水情防汛動態，以積極的態度面對極端氣候的挑戰。

竹市消防局指出，於去年針對轄內16處重點車行地下道既有影像畫面，全面導入「AI深度學習影像辨識模型」，建立具備自主偵測人、車與水位能力的智慧監測網，即時掌握防汛動態。圖／新竹市府提供