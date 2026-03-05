快訊

竹北豆子埔溪改善施工說明會 楊文科強調：變漂亮也要保自然

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣長楊文科強調，豆子埔溪的改造不只要「變漂亮」，更要「保自然」。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科強調，豆子埔溪的改造不只要「變漂亮」，更要「保自然」。圖／縣府提供

新竹縣政府辦理「豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善工程」於3月2日開工，為確保工程順利推進並落實透明溝通，縣府於昨天舉辦「施工說明會及生態檢核說明會」，邀請沿線居民、環保團體及各界關心竹北豆子埔溪的市民朋友共同參與，確保施工期間的鄰里和諧與生態永續。

新竹縣長楊文科強調，豆子埔溪的改造不只要「變漂亮」，更要「保自然」。說明會除了報告工程進度與施工動線外，更重點說明「生態檢核」執行情況。縣府已委託專業團隊調查儒林橋至翰林橋間約400公尺的河道棲地，施工期間將採取友善避讓與減輕措施，並在完工後復原1865平方公尺的景觀花園與自然草坡，讓溪流生物能在更優質的環境中繁衍。

工務處長戴志君指出，工程涵蓋「水質淨化工程」與「河岸景觀復原」兩大部分。由於施工區域鄰近文信爬蟲公園及住宅密集區，會中詳細說明施工期程與範圍及交通與環境維護，包含礫間處理機房建設及各路段親水棧道施工順序，以及施工期間的車輛進出動線、揚塵抑制與噪音防制措施。

工務處表示，豆子埔溪的改善是一項長期且具指標性的計畫，辦理說明會是落實民眾參與的重要環節。縣府認真傾聽各方意見，並要求承攬單位（永發營造）與監造單位（都市里人）落實施工承諾。期盼在大家的監督與支持下，能在兼顧防洪機能下，順利達成「治水、淨水、親水、活水」四大目標，共同翻轉豆子埔溪，提升竹北整體的居住價值與生態品質。

新竹縣政府辦理「豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善工程」於3月2日開工。圖／縣府提供
新竹縣政府辦理「豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善工程」於3月2日開工。圖／縣府提供

為確保工程順利推進並落實透明溝通，縣府舉辦「施工說明會及生態檢核說明會」。圖／縣府提供
為確保工程順利推進並落實透明溝通，縣府舉辦「施工說明會及生態檢核說明會」。圖／縣府提供

