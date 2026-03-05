聽新聞
0:00 / 0:00

再掀戰火！藍營竹縣內鬥 陳見賢告徐欣瑩誹謗

聯合報／ 記者郭政芬游振昇／連線報導
新竹縣副縣長陳見賢（圖）不滿爭取新竹縣長國民黨提名的對手徐欣瑩不實指控，提告誹謗。立委徐欣瑩競辦回應，陳的指控沒有任何事實基礎，竹縣不應該成為一個怕受威脅而不敢講真話的地方。圖／聯合報系資料照片
新竹縣副縣長陳見賢（圖）不滿爭取新竹縣長國民黨提名的對手徐欣瑩不實指控，提告誹謗。立委徐欣瑩競辦回應，陳的指控沒有任何事實基礎，竹縣不應該成為一個怕受威脅而不敢講真話的地方。圖／聯合報系資料照片

國民黨新竹縣長與台中市長提名近日進入初選階段，新竹縣長黨內互打火熱，副縣長陳見賢不滿對手立委徐欣瑩臉書提及黑金、一清五命等言論，提告誹謗，徐陣營回應不畏懼，還反邀陳見賢公開辯論。台中市長藍營江啟臣楊瓊瓔之爭則因藍白合話題，再掀波瀾。

新竹縣長藍營提名以民調七成、黨員投票三成「七三制」一較高下，三月廿八日將確定出線人選。陳見賢、徐欣瑩競爭愈演愈烈，陳見賢競選辦公室昨發出聲明，指徐欣瑩在今年一、二月臉書貼文，提及陳見賢特殊背景「黑金陳舊」、「一清五命」等不實指控嚴重傷害名譽，已向地檢署提告誹謗。

弘律國際法律事務所律師劉芩涵說，陳見賢持有警政機關核發的「無刑事紀錄證明」，徐欣瑩臉書文字影射，破壞民主政治的公平競爭原則。陳見賢辦公室強調，不姑息惡意抹黑，持續依法蒐證。

新竹縣副縣長陳見賢不滿爭取新竹縣長國民黨提名的對手徐欣瑩（圖）不實指控，提告誹謗。立委徐欣瑩競辦回應，陳的指控沒有任何事實基礎，竹縣不應該成為一個怕受威脅而不敢講真話的地方。圖／聯合報系資料照片
新竹縣副縣長陳見賢不滿爭取新竹縣長國民黨提名的對手徐欣瑩（圖）不實指控，提告誹謗。立委徐欣瑩競辦回應，陳的指控沒有任何事實基礎，竹縣不應該成為一個怕受威脅而不敢講真話的地方。圖／聯合報系資料照片

徐欣瑩競辦發言人徐維遠回應，肅貪掃黑是全民共識、一清五命是輿論及政治評論員的公允評析，新竹縣不該成為怕受威脅而不敢講真話的地方，國民黨必須推出正藍挺正派的最強候選人，同時能得到跨黨派最廣大民意支持度的候選人。

徐欣瑩辦公室還邀請陳見賢公開辯論，請問是否曾受一清管訓？是否加入黑道幫派？是否如媒體報導涉及貪汙？也邀媒體等第三方公正單位主辦辯論，讓事實與真相攤在陽光下受檢驗。距初選不到一個月，陳見賢、徐欣瑩近期除議題攻防、勤跑基層，陳也陸續拋出產業升級、科技數位轉型等施政藍圖，徐則擴大政策論述，之後將展開掃街拜票。

另，國民黨台中市長提名人選也將在三月底確定，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔相爭同樣受到政壇矚目。江啟臣日前首場造勢，民眾黨立委陳清龍到場助講，力挺「豐原人挺豐原人」，呼籲山城鄉親全力挺江啟臣選台中市長，被解讀是藍白合。

楊瓊瓔昨回應，當地人挺當地人是正常現象，包括她的選區也一樣。民眾黨主席黃國昌和前主席柯文哲都表明過，國民黨初選時，民眾黨不會介入國民黨初選，等產出人選時，就會談藍白合事宜。

藍白合 楊瓊瓔 江啟臣 徐欣瑩 陳見賢 新竹縣選舉 國民黨 台中市選舉 陳清龍 民眾黨

延伸閱讀

陳見賢不滿被不實指控將告徐欣瑩 徐競辦駁斥「無事實基礎」邀公開辯論

決戰民調／江啟臣首場見面會造勢 楊瓊瓔：贏就候選、輸的助選

藍營宜蘭縣長初選吳宗憲出線 下一步爭取藍白合

國民黨竹縣長初選…陳見賢喊不脫黨 徐欣瑩陣營批假議題

相關新聞

再掀戰火！藍營竹縣內鬥 陳見賢告徐欣瑩誹謗

國民黨新竹縣長與台中市長提名近日進入初選階段，新竹縣長黨內互打火熱，副縣長陳見賢不滿對手立委徐欣瑩臉書提及黑金、一清五命等言論，提告誹謗，徐陣營回應不畏懼，還反邀陳見賢公開辯論。台中市長藍營江啟臣、楊瓊瓔之爭則因藍白合話題，再掀波瀾。

世界棒球經典賽後天中華對日本 苗栗縣府大螢幕轉播應援

世界棒球經典賽在即，中華隊3月6日對戰強敵日本隊，苗栗縣政府在第一辦公大樓大廳舉辦現場轉播應援活動，縣長鍾東錦邀鄉親為中華隊加油打氣，打造熱血的苗栗主場。

客籍藝術家蔡蔭棠家族捐原作 新竹縣美術館展出

新竹縣政府文化局表示，客籍藝術家蔡蔭棠的家族，捐贈707件蔡蔭棠原作及1500餘件信件、手稿、日記與相冊等文獻，今天起於...

桃園智慧農業前進關島 張善政盼拓展雙方農業交流

桃園市長張善政今與美國關島總督古蕾露訪團會面，針對農業、觀光旅遊及產業交流等議題交換意見。張善政表示，桃園與關島於2021年締結姐妹市已邁入第5年，雙方關係日益密切，期盼未來在農業、觀光旅遊及產業交流方面，都能有更進一步合作。

一家3口過年後失聯！宜蘭縣議會秘書曠職「原因成謎」 遭疑投資失利今遞辭呈

宜蘭縣議會重要9職等秘書黃毓恒過年後曠職，連絡不上，連同妻小「一家3口」也傳出失聯，讓縣府與議會同仁感到震驚。他今天透過辦公室助理列印辭呈交給議長，辭職理由是「個人健康狀況不佳，須長期靜養」，不過外界懷疑另有其他原因，可能與投資失利有關。

苗栗道路用地未徵收爭議 鍾東錦：下半年試辦公家「買通」

苗栗縣長鍾東錦競選連任起手式，今天第一場分區下鄉座談會大談政績，正面回應道路用地未徵收爭議，影響地主權益及公眾通行，下半年將籌措1500萬元至2000萬元經費「買通」，再視試辦效果評估擴大辦理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。