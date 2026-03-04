快訊

酒店幹部變太子集團特助！他領19萬月薪 只負責安排晚間娛樂活動

伊朗想談和？比特幣一度強漲逾5% 美股期指止血、美元反轉走跌

批修法嚴重背離憲法 卓榮泰宣布不副署黨產條例、中天條款等三法

聽新聞
0:00 / 0:00

世界棒球經典賽後天中華對日本 苗栗縣府大螢幕轉播應援

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣政府在第一辦公大樓大廳大螢幕，3月6日將轉播中華隊對戰日本隊，縣長鍾東錦邀鄉親為中華隊加油打氣。本報資料照片
苗栗縣政府在第一辦公大樓大廳大螢幕，3月6日將轉播中華隊對戰日本隊，縣長鍾東錦邀鄉親為中華隊加油打氣。本報資料照片

世界棒球經典賽在即，中華隊3月6日對戰強敵日本隊，苗栗縣政府在第一辦公大樓大廳舉辦現場轉播應援活動，縣長鍾東錦邀鄉親為中華隊加油打氣，打造熱血的苗栗主場。

這場活動將於3月6日下午5點30分開放入場，縣府第一辦公大樓大廳大幕同步轉播中華、日本賽事，現場準備點心、爆米花，及限量加油棒，鍾東錦表示，世界棒球經典賽不僅是國際級的體育盛事，更能凝聚全民向心力與榮譽感。

他說，縣府透過舉辦大型觀賽應援活動，希望讓更多民眾能就近參與、共享賽事帶來的熱血與感動，同時展現苗栗鄉親對體育賽事的高度支持，未來若有機會，縣府也將持續辦理各類體育賽事直播活動，積極推廣棒球運動，培育更多優秀的棒球人才，為台灣棒球發展貢獻心力。

棒球 中華隊 鍾東錦

延伸閱讀

經典賽／看球賽、吃肉圓！彰化縣府開放中庭轉播 四天熱血應援

經典賽／周五台日大戰！南投市封街直播 埔里、日月潭也有應援場

世界棒球經典賽開打 宜縣府與頭城公所直播加油、礁溪老爺餐飲優惠

經典賽全民棒球熱 百貨戶外大螢幕與美食放送一起為中華隊熱血應援

相關新聞

一家3口過年後失聯！宜蘭縣議會秘書曠職「原因成謎」 遭疑投資失利今遞辭呈

宜蘭縣議會重要9職等秘書黃毓恒過年後曠職，連絡不上，連同妻小「一家3口」也傳出失聯，讓縣府與議會同仁感到震驚。他今天透過辦公室助理列印辭呈交給議長，辭職理由是「個人健康狀況不佳，須長期靜養」，不過外界懷疑另有其他原因，可能與投資失利有關。

世界棒球經典賽後天中華對日本 苗栗縣府大螢幕轉播應援

世界棒球經典賽在即，中華隊3月6日對戰強敵日本隊，苗栗縣政府在第一辦公大樓大廳舉辦現場轉播應援活動，縣長鍾東錦邀鄉親為中華隊加油打氣，打造熱血的苗栗主場。

客籍藝術家蔡蔭棠家族捐原作 新竹縣美術館展出

新竹縣政府文化局表示，客籍藝術家蔡蔭棠的家族，捐贈707件蔡蔭棠原作及1500餘件信件、手稿、日記與相冊等文獻，今天起於...

桃園智慧農業前進關島 張善政盼拓展雙方農業交流

桃園市長張善政今與美國關島總督古蕾露訪團會面，針對農業、觀光旅遊及產業交流等議題交換意見。張善政表示，桃園與關島於2021年締結姐妹市已邁入第5年，雙方關係日益密切，期盼未來在農業、觀光旅遊及產業交流方面，都能有更進一步合作。

苗栗道路用地未徵收爭議 鍾東錦：下半年試辦公家「買通」

苗栗縣長鍾東錦競選連任起手式，今天第一場分區下鄉座談會大談政績，正面回應道路用地未徵收爭議，影響地主權益及公眾通行，下半年將籌措1500萬元至2000萬元經費「買通」，再視試辦效果評估擴大辦理。

「紅心皇后和她的魔法師學徒們」 3月21日苗栗登場13日開放索票

苗栗縣政府文化觀光局3月21日（周六）下午2點30分在中正堂演藝廳將推出小丑默劇團奇幻互動舞台劇「紅心皇后和她的魔法師學徒們」，文觀局今天公布從3月13日（周五）上午9點起開放免費索票，民眾可至文觀局服務台、苗栗火車站旅服中心、竹南火車站旅服中心及高鐵苗栗站旅服中心4處地點索取，每人限索4張，索完為止。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。