聽新聞
0:00 / 0:00
世界棒球經典賽後天中華對日本 苗栗縣府大螢幕轉播應援
世界棒球經典賽在即，中華隊3月6日對戰強敵日本隊，苗栗縣政府在第一辦公大樓大廳舉辦現場轉播應援活動，縣長鍾東錦邀鄉親為中華隊加油打氣，打造熱血的苗栗主場。
這場活動將於3月6日下午5點30分開放入場，縣府第一辦公大樓大廳大幕同步轉播中華、日本賽事，現場準備點心、爆米花，及限量加油棒，鍾東錦表示，世界棒球經典賽不僅是國際級的體育盛事，更能凝聚全民向心力與榮譽感。
他說，縣府透過舉辦大型觀賽應援活動，希望讓更多民眾能就近參與、共享賽事帶來的熱血與感動，同時展現苗栗鄉親對體育賽事的高度支持，未來若有機會，縣府也將持續辦理各類體育賽事直播活動，積極推廣棒球運動，培育更多優秀的棒球人才，為台灣棒球發展貢獻心力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。