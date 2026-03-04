快訊

經典賽／山本由伸扛首戰對決中華隊 「以最佳狀態站上投手丘」

史上首次！以軍F-35戰機擊落伊朗俄製戰機 德黑蘭爆空對空戰鬥

「台灣殷雄」陳偉殷回來了 傳奇左投加入情蒐團隊備戰世界棒球經典賽

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園智慧農業前進關島 張善政盼拓展雙方農業交流

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市長張善政（右）今與美國關島總督古蕾露（左）訪團會面，針對農業、觀光旅遊及產業交流等議題交換意見。圖／桃園市秘書處提供
桃園市長張善政（右）今與美國關島總督古蕾露（左）訪團會面，針對農業、觀光旅遊及產業交流等議題交換意見。圖／桃園市秘書處提供

桃園市長張善政今與美國關島總督古蕾露訪團會面，針對農業、觀光旅遊及產業交流等議題交換意見。張善政表示，桃園與關島於2021年締結姐妹市已邁入第5年，雙方關係日益密切，期盼未來在農業、觀光旅遊及產業交流方面，都能有更進一步合作。

會中，張善政也與古蕾露共同見證桃園在地企業「摩蔬大溪股份有限公司」赴關島智慧水耕農場投資案的合作，關島經濟發展局主席胡塔碧正式向摩蔬大溪創辦人周慶安博士遞交投資邀請函，象徵雙方農業技術展開實質進展。

張善政表示，桃園市目前正積極推動大型溫室農場建設，導入「深水式水耕」技術，並結合AI智慧監控系統，使葉菜類作物生長快速，今日桃園在地企業摩蔬大溪取得關島政府正式遞交的投資邀請函，可視為雙方在農業技術合作的一大進展。

張善政提到，桃園與關島在觀光方面有許多拓展交流空間 ；產業合作方面，市府將積極協助雙邊互動，增進關島對桃園產業的瞭解，並在桃園企業赴關島投資時提供各項協助，創造更多產業合作機會。

古蕾露表示，關島雖是太平洋上的小島，但與台灣相當親近，雙方同屬南島語系，在海洋漁業、文化與語言上淵源深厚，也感謝台灣長期在科技、教育、醫療等方面給予關島諸多資源挹注。

古蕾露強調，觀光是關島最重要的經濟命脈，將持續推動增開台灣至關島的直航航線，提升兩地旅客與貨運流量，也歡迎張善政團隊率團來訪關島，深化彼此情誼。

張善政 關島 桃園

延伸閱讀

楊建綱拋新藍海戰略 打造西太平洋和平經濟利益鏈

張善政參訪鉅祥企業觀音廠 勉共同打造桃園全球AI供應鏈

桃園市議會馬年新春團拜 邱奕勝喜祝張善政：高票連任

拚連任桃市長！張善政傳組幕僚團隊 綠人選仍未決

相關新聞

一家3口過年後失聯！宜蘭縣議會秘書曠職「原因成謎」 遭疑投資失利今遞辭呈

宜蘭縣議會重要9職等秘書黃毓恒過年後曠職，連絡不上，連同妻小「一家3口」也傳出失聯，讓縣府與議會同仁感到震驚。他今天透過辦公室助理列印辭呈交給議長，辭職理由是「個人健康狀況不佳，須長期靜養」，不過外界懷疑另有其他原因，可能與投資失利有關。

客籍藝術家蔡蔭棠家族捐原作 新竹縣美術館展出

新竹縣政府文化局表示，客籍藝術家蔡蔭棠的家族，捐贈707件蔡蔭棠原作及1500餘件信件、手稿、日記與相冊等文獻，今天起於...

桃園智慧農業前進關島 張善政盼拓展雙方農業交流

桃園市長張善政今與美國關島總督古蕾露訪團會面，針對農業、觀光旅遊及產業交流等議題交換意見。張善政表示，桃園與關島於2021年締結姐妹市已邁入第5年，雙方關係日益密切，期盼未來在農業、觀光旅遊及產業交流方面，都能有更進一步合作。

苗栗道路用地未徵收爭議 鍾東錦：下半年試辦公家「買通」

苗栗縣長鍾東錦競選連任起手式，今天第一場分區下鄉座談會大談政績，正面回應道路用地未徵收爭議，影響地主權益及公眾通行，下半年將籌措1500萬元至2000萬元經費「買通」，再視試辦效果評估擴大辦理。

「紅心皇后和她的魔法師學徒們」 3月21日苗栗登場13日開放索票

苗栗縣政府文化觀光局3月21日（周六）下午2點30分在中正堂演藝廳將推出小丑默劇團奇幻互動舞台劇「紅心皇后和她的魔法師學徒們」，文觀局今天公布從3月13日（周五）上午9點起開放免費索票，民眾可至文觀局服務台、苗栗火車站旅服中心、竹南火車站旅服中心及高鐵苗栗站旅服中心4處地點索取，每人限索4張，索完為止。

桃園女性勞參率冠六都 托育、刻板歧視仍是就業絆腳石

下周就是婦女節，據統計，桃園市女性勞動力參與率自2023年起持續領先六都、高於全國平均值。不過女性就業仍常面臨托育、市場接受度低、職場刻板印象等障礙。市府表示，將透過跨局處合作，從企業托育補助、婦女再就業獎勵、職能培訓專班到在地婦女團體培力等多管齊下，打造桃園成為女性友善城市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。