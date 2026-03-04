桃園智慧農業前進關島 張善政盼拓展雙方農業交流

桃園市長張善政今與美國關島總督古蕾露訪團會面，針對農業、觀光旅遊及產業交流等議題交換意見。張善政表示，桃園與關島於2021年締結姐妹市已邁入第5年，雙方關係日益密切，期盼未來在農業、觀光旅遊及產業交流方面，都能有更進一步合作。

會中，張善政也與古蕾露共同見證桃園在地企業「摩蔬大溪股份有限公司」赴關島智慧水耕農場投資案的合作，關島經濟發展局主席胡塔碧正式向摩蔬大溪創辦人周慶安博士遞交投資邀請函，象徵雙方農業技術展開實質進展。

張善政表示，桃園市目前正積極推動大型溫室農場建設，導入「深水式水耕」技術，並結合AI智慧監控系統，使葉菜類作物生長快速，今日桃園在地企業摩蔬大溪取得關島政府正式遞交的投資邀請函，可視為雙方在農業技術合作的一大進展。

張善政提到，桃園與關島在觀光方面有許多拓展交流空間 ；產業合作方面，市府將積極協助雙邊互動，增進關島對桃園產業的瞭解，並在桃園企業赴關島投資時提供各項協助，創造更多產業合作機會。

古蕾露表示，關島雖是太平洋上的小島，但與台灣相當親近，雙方同屬南島語系，在海洋漁業、文化與語言上淵源深厚，也感謝台灣長期在科技、教育、醫療等方面給予關島諸多資源挹注。

古蕾露強調，觀光是關島最重要的經濟命脈，將持續推動增開台灣至關島的直航航線，提升兩地旅客與貨運流量，也歡迎張善政團隊率團來訪關島，深化彼此情誼。