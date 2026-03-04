聽新聞
0:00 / 0:00
客籍藝術家蔡蔭棠家族捐原作 新竹縣美術館展出
新竹縣政府文化局表示，客籍藝術家蔡蔭棠的家族，捐贈707件蔡蔭棠原作及1500餘件信件、手稿、日記與相冊等文獻，今天起於美術館展出，展至4月26日止。
新竹縣文化局適逢30週年，並規劃「綻光‧三十」系列活動，今天展出「蔡蔭棠-藝術漫遊者」為活動揭開序幕，縣長楊文科致詞說，蔡蔭棠出身新埔鎮、留日學經濟，曾在台灣各大美展獲獎，移居美國時仍持續創作。
他表示，蔡蔭棠（西元1909年至1998年）出生於新竹縣新埔客籍藝術家，藝術生涯橫跨日治時期、戰後台灣與海外旅居的重要階段，也是戰後台灣美術運動的重要參與者之一。
楊文科說，蔡蔭棠少年時期在校園教育中接觸西式繪畫，奠定素描與寫生基礎，後來1930年代赴京都求學，雖主修經濟，卻長期旁聽美術課程、觀摩展覽，培養對現代藝術的開放視野。
他指出，蔡蔭棠在1977年移居美國後，仍持續旅行寫生，足跡遍及台灣各地與歐美城市，作品題材與風格不斷轉化。
文化局資料指出，此次展覽選出150件展品，規劃5大主題為，「啟蒙與學習」呈現蔡蔭棠少年至京都求學期間的素描與寫生；「鄉土與時代」聚焦返台後描繪日常生活的作品；「繪身寫影」呈現人物與人體藝術。
文化局表示，「跨域創新」透過風格對照，呈現蔡蔭棠的多元創作；「漫遊寫生」展示其旅途中完成的寫生作品，筆觸直接、色彩鮮明，晚年畫作則轉向內在回望。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。