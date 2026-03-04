快訊

中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不來 20多人組自救會包車「逃難」

傳承保守主義的勇者之劍？盧比歐「放蔣出馬」的由來

剛起飛就失控…外籍男「拍打空服員臀部、機上抽電子煙」 華航回應

聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣文化局30周年系列活動 「蔡蔭棠─藝術漫遊者」特展揭序幕

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣政府文化局喜慶30周年，規畫「綻光‧三十」系列活動，今天由「蔡蔭棠──藝術漫遊者」主題特展揭開序幕。記者郭政芬／攝影
新竹縣政府文化局喜慶30周年，規畫「綻光‧三十」系列活動，今天由「蔡蔭棠──藝術漫遊者」主題特展揭開序幕。記者郭政芬／攝影

新竹縣政府文化局喜慶30周年，規畫「綻光‧三十」系列活動，今天由「蔡蔭棠──藝術漫遊者」主題特展揭開序幕。蔡氏家族慷慨捐贈707件蔡蔭棠原作及1500餘件信件、手稿、日記與相冊等文獻，將成為規劃新建的美術館豐富的瑰寶和館藏。

縣長楊文科今天特別頒發感謝狀給從美國飛回參與盛會的蔡蔭棠次子蔡世英，兩人並共同為精心修復的蔡蔭棠畫作-月亮揭幕，楊文科表示，猶記兩貨櫃的蔡蔭棠作品從美國運回竹縣，他開箱時的感動，歡迎大家即日起到4月26日於文化局美術館看展覽，感受這位出身新埔鎮、留日學經濟、卻在台灣各大美展獲獎、移居美國持續創作的前輩畫家蔡蔭棠 ，一生跨越地域與時代的創作軌跡。

蔡世英致詞時感謝楊文科縣長對藝術文化的貢獻，也感恩文化局團隊2年來專業、熱情的協助，他眼眶泛淚、聲音哽咽的說「爸爸你回家了、蔡蔭棠作品歸鄉了」。

策展人之一國立台灣藝術大學廖新田教授研究台灣美術史多年，他說重建台灣藝術除了理性，還需要溫暖、感動與實踐，蔡蔭棠作品歸鄉，新竹縣都做到了。

文化局表示，這次特展精選150件展品，規畫5大主題：「啟蒙與學習」呈現其少年至京都求學期間的素描與寫生，線條嚴謹而內斂；「鄉土與時代」聚焦返臺後描繪臺灣山川、聚落與日常生活的作品，展現情感與時代記憶的交織；「繪身寫影」則大量呈現人物與人體藝術速寫，顯示其長年持續的人體研究與造型訓練。

「跨域創新」透過風格對照，呈現蔡蔭棠回應野獸派、表現主義與抽象藝術等西方潮流的多元實驗；「漫遊寫生」展示其旅途中完成的寫生作品，筆觸直接、色彩鮮明，晚年畫作則轉向內在回望。此外，B01、02展廳以「藝術歸鄉與記憶回返」為總結，透過文獻與影像，完整勾勒蔡蔭棠藝術生命的輪廓。

蔡氏家族慷慨捐贈707件蔡蔭棠原作及1500餘件信件、手稿、日記與相冊等文獻，將成為規劃新建的美術館豐富的瑰寶和館藏。記者郭政芬／攝影
蔡氏家族慷慨捐贈707件蔡蔭棠原作及1500餘件信件、手稿、日記與相冊等文獻，將成為規劃新建的美術館豐富的瑰寶和館藏。記者郭政芬／攝影

縣長楊文科今天特別頒發感謝狀給從美國飛回參與盛會的蔡蔭棠次子蔡世英，兩人並共同為精心修復的蔡蔭棠畫作-月亮揭幕。記者郭政芬／攝影
縣長楊文科今天特別頒發感謝狀給從美國飛回參與盛會的蔡蔭棠次子蔡世英，兩人並共同為精心修復的蔡蔭棠畫作-月亮揭幕。記者郭政芬／攝影

藝術 人體研究 楊文科

延伸閱讀

90歲畫家陳錦芳特展 逾80幅作品台大醫院展出

沒典藏就沒靈魂 400萬元起跳的美術館「賦活術」

藝術歸鄉再啟篇章 「蔡蔭棠：藝術漫遊者」主題特展3月登場

相關新聞

一家3口過年後失聯！宜蘭縣議會秘書曠職「原因成謎」 遭疑投資失利今遞辭呈

宜蘭縣議會重要9職等秘書黃毓恒過年後曠職，連絡不上，連同妻小「一家3口」也傳出失聯，讓縣府與議會同仁感到震驚。他今天透過辦公室助理列印辭呈交給議長，辭職理由是「個人健康狀況不佳，須長期靜養」，不過外界懷疑另有其他原因，可能與投資失利有關。

苗栗道路用地未徵收爭議 鍾東錦：下半年試辦公家「買通」

苗栗縣長鍾東錦競選連任起手式，今天第一場分區下鄉座談會大談政績，正面回應道路用地未徵收爭議，影響地主權益及公眾通行，下半年將籌措1500萬元至2000萬元經費「買通」，再視試辦效果評估擴大辦理。

「紅心皇后和她的魔法師學徒們」 3月21日苗栗登場13日開放索票

苗栗縣政府文化觀光局3月21日（周六）下午2點30分在中正堂演藝廳將推出小丑默劇團奇幻互動舞台劇「紅心皇后和她的魔法師學徒們」，文觀局今天公布從3月13日（周五）上午9點起開放免費索票，民眾可至文觀局服務台、苗栗火車站旅服中心、竹南火車站旅服中心及高鐵苗栗站旅服中心4處地點索取，每人限索4張，索完為止。

桃園女性勞參率冠六都 托育、刻板歧視仍是就業絆腳石

下周就是婦女節，據統計，桃園市女性勞動力參與率自2023年起持續領先六都、高於全國平均值。不過女性就業仍常面臨托育、市場接受度低、職場刻板印象等障礙。市府表示，將透過跨局處合作，從企業托育補助、婦女再就業獎勵、職能培訓專班到在地婦女團體培力等多管齊下，打造桃園成為女性友善城市。

台61苗縣後龍觀海大橋施工封閉至4月1日 請用路人注意改道行駛

交通部公路局為辦理台61線後龍觀海大橋的路面及交通工程，即日起至4月1日晚間8點為止，管制南北雙向車輛通行，封閉台61線北上後龍交流道至溪洲交流道，以及南下竹南交流道至後龍交流道，請用路人行經施工路段時減速慢行，並依指示改駛替代道路。

臉書社團PO出養小男嬰訊息引關注 竹市府：相關服務穩定提供中

臉書社團「竹南大小事」昨晚有匿名者發文，「請問是否有人想收養孩子，我家經濟困難無法養小孩，孩子在新竹，可過來看看，有照片，家裡無法給寶寶一個好的成長，容易吵架家庭，我可以私訊您，我想出養孩子」，一番內容引發熱議；經查，該案屬新竹市社福案件，對此，市府指出，目前相關服務均穩定提供中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。