竹縣文化局30周年系列活動 「蔡蔭棠─藝術漫遊者」特展揭序幕

新竹縣政府文化局喜慶30周年，規畫「綻光‧三十」系列活動，今天由「蔡蔭棠──藝術漫遊者」主題特展揭開序幕。蔡氏家族慷慨捐贈707件蔡蔭棠原作及1500餘件信件、手稿、日記與相冊等文獻，將成為規劃新建的美術館豐富的瑰寶和館藏。

縣長楊文科今天特別頒發感謝狀給從美國飛回參與盛會的蔡蔭棠次子蔡世英，兩人並共同為精心修復的蔡蔭棠畫作-月亮揭幕，楊文科表示，猶記兩貨櫃的蔡蔭棠作品從美國運回竹縣，他開箱時的感動，歡迎大家即日起到4月26日於文化局美術館看展覽，感受這位出身新埔鎮、留日學經濟、卻在台灣各大美展獲獎、移居美國持續創作的前輩畫家蔡蔭棠 ，一生跨越地域與時代的創作軌跡。

蔡世英致詞時感謝楊文科縣長對藝術文化的貢獻，也感恩文化局團隊2年來專業、熱情的協助，他眼眶泛淚、聲音哽咽的說「爸爸你回家了、蔡蔭棠作品歸鄉了」。

策展人之一國立台灣藝術大學廖新田教授研究台灣美術史多年，他說重建台灣藝術除了理性，還需要溫暖、感動與實踐，蔡蔭棠作品歸鄉，新竹縣都做到了。

文化局表示，這次特展精選150件展品，規畫5大主題：「啟蒙與學習」呈現其少年至京都求學期間的素描與寫生，線條嚴謹而內斂；「鄉土與時代」聚焦返臺後描繪臺灣山川、聚落與日常生活的作品，展現情感與時代記憶的交織；「繪身寫影」則大量呈現人物與人體藝術速寫，顯示其長年持續的人體研究與造型訓練。

「跨域創新」透過風格對照，呈現蔡蔭棠回應野獸派、表現主義與抽象藝術等西方潮流的多元實驗；「漫遊寫生」展示其旅途中完成的寫生作品，筆觸直接、色彩鮮明，晚年畫作則轉向內在回望。此外，B01、02展廳以「藝術歸鄉與記憶回返」為總結，透過文獻與影像，完整勾勒蔡蔭棠藝術生命的輪廓。

蔡氏家族慷慨捐贈707件蔡蔭棠原作及1500餘件信件、手稿、日記與相冊等文獻，將成為規劃新建的美術館豐富的瑰寶和館藏。記者郭政芬／攝影