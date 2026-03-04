快訊

台61線觀海橋施工 苗栗後龍至竹南路段管制至4月1日

中央社／ 苗栗縣4日電

交通部公路局為辦理台61線苗栗縣後龍觀海大橋路面工程，即日起至4月1日管制封閉南北雙向通行，用路人若行經後龍至竹南路段，須提前改道行駛替代道路

公路局北區公路新建工程分局指出，此次封閉道路為進行刨鋪路面AC、設置門架標誌桿及相關交維布設等作業，封閉台61線北上後龍交流道（105K）至溪洲交流道（102K），以及南下竹南交流道（93K）至後龍交流道（105K）路段，預計4月1日晚間8時止重新開放。

苗栗縣警察局今天表示，台61線西濱快速公路是民眾南北往來重要交通動脈，因應工程需求，管制南北雙向車輛通行，建議用路人行經管制路段改駛替代道路。北上車輛（後龍至溪洲路段）於台61線後龍匝道匯出，改行台6線替代道路，銜接台1線後轉台13甲線，再左轉台1己線，接回台61線主線續往北行駛。

南下車輛（竹南至後龍路段）則於台61線竹南匝道匯出，改行台1己線替代道路，銜接台13甲線後右轉台1線，行駛台6線銜接回台61線主線續往南行駛。

苗栗縣警察局長李忠萍說，預先派遣警力勘察周邊替代道路，加強交通指揮與疏導工作，同時建立即時通報機制，如遇大量車潮或壅塞情形，提醒用路人提前改道；警方將持續監控交通流量變化，彈性調整疏導措施，全力降低交通衝擊，維持施工期間道路運行效率。

