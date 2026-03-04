快訊

經典賽／老虎要求李灝宇進行MRI 蔡其昌希望檢查結果沒問題

爆當小三捲人夫風暴！「北一女神」蔡瑞雪高調情史曝光 初戀是他

慘勝也是勝！紐時：伊朗首要目標是生存 打算把戰爭拖到川普先撐不住

一家3口過年後失聯！宜蘭縣議會秘書曠職「原因成謎」 遭疑投資失利今遞辭呈

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭縣議會9職等重要秘書黃毓恒驚傳失聯，其就讀國中的兒子也被通報中輟，「一家3口」不見人影的原因成謎，外界懷疑可能與投資失利有關。圖／翻攝臉書
宜蘭縣議會9職等重要秘書黃毓恒驚傳失聯，其就讀國中的兒子也被通報中輟，「一家3口」不見人影的原因成謎，外界懷疑可能與投資失利有關。圖／翻攝臉書

宜蘭縣議會重要9職等秘書黃毓恒過年後曠職，連絡不上，連同妻小「一家3口」也傳出失聯，讓縣府與議會同仁感到震驚。他今天透過辦公室助理列印辭呈交給議長，辭職理由是「個人健康狀況不佳，須長期靜養」，不過外界懷疑另有其他原因，可能與投資失利有關。

離職申請書寫著「本人黃毓恒目前擔任宜蘭縣議會秘書一職，因個人健康狀況不佳，經醫師診斷需長期靜養治療，且另有生涯規劃與他就考量，經慎重考量後，僅此正式提出離職申請。」申請書除了親筆簽名也蓋手印，日期3月4日。

據了解，51歲黃毓恒之前曾在警消單位任職，2019年起擔任縣議會9職等重要秘書，是議長重要左右手，去年因胰臟囊腫切除手術後，健康欠佳，下半年起經常請假休養，過年前幾乎與外界斷絕連繫。

過年後黃毓恒沒有到縣議會上班，兒子也沒有去學校念書被通報中輟，議會驚覺情況不對，派人前往黃家了解，才發現人去樓空，一家三口連絡不上，彷如人間蒸發。依照規定，至本月5日曠職第四天，縣議會依規定要記他兩大過免職。

縣議會昨天請黃的父親到議會了解狀況，家人也不了解黃毓恒一家3口的去向，辦公室助理透過臉書聯繫，通知他若不按規到職，恐要面臨免職處分；今天黃毓恒傳出辭呈給助理，由助理列印後轉交議長，確認是黃的親筆簽名。

他雖因健康狀況不佳的理由辭職，但外界認為並非真正原因。黃毓恒本身是公職，妻子未上班，黃會以妻子的名義投資做生意，例如與人合夥蓋房，之前他曾經辭去警局工作，投資經商卻賠了不少錢，後來又返回公職，轉任消防局上班。

此外，本身是文化大學博士生的他也與教授接下一些研發案，例如透過生物科技AI技術養蝦、栽培香菇，同時也投入物聯網，但去年物聯網的重要金主老闆往生，之後這部分就缺乏進展，外界認為「一家三口失聯」或許與投資失利有關。

文化大學

