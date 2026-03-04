苗栗道路用地未徵收爭議 鍾東錦：下半年試辦公家「買通」

苗栗縣長鍾東錦競選連任起手式，今天第一場分區下鄉座談會大談政績，正面回應道路用地未徵收爭議，影響地主權益及公眾通行，下半年將籌措1500萬元至2000萬元經費「買通」，再視試辦效果評估擴大辦理。

鍾東錦率同團隊分縣議員選區下鄉座談會，今天第一選區在苗栗市玉華里活動中心登場，苗栗市、公館鄉、頭屋鄉民意代表出席踴躍，地方政壇認為是鍾東錦競選連任的起手式，開場高喊「苗栗願景、前程似錦」口號，氣氛相當熱烈。

苗栗市長余文忠提案指出，許多道路用地並未徵收，但長期供公眾通行，有些地主主張權益，故意阻擋通行順暢，甚至因此影響消防車、救護車進出，有公共安全疑慮，卻難以解決，造成地方困擾。

鍾東錦認為類似的爭議層出不窮，縣府將於下半年度試辦，籌措1500萬元至2000萬元經費，未徵收道路用地的地主出價，依公告現值打折，出價越低者得標，由縣府購買，地主有償提供通行，縣府視試辦效果，評估是否擴大辦理。

公館鄉長何在鑫則提案表示，鄉立游泳池是全鄉唯一，過去3年招商困難，流標8次直到今年大幅降低權利金、補助電費，才順利決標，公所並動用368萬元，改善磁磚、修繕衛浴等，預計下個月營運，公所後續還要修繕過濾設施、蒸氣室等需求，經費還缺約1000萬元。

此外，公館鄉五谷村長彭清貴等8名村長提案，建請盡速興建台72線銜接苗26線新東大橋匝道案，鍾東錦及交通工務處長古明弘回應說，游泳池案，縣府一人一半，各負擔500萬元解決，新東大橋匝道縣府歷經2次可行性評估，規畫單點H型匝道，因用地公有土地多，縣府配合款約3000萬元，已提送公路局待審中。

會中鍾東錦大談政績，台灣美光記憶體股份有限公司進駐銅鑼科學園區，將創造2500個工作機會，銅鑼、三義、公館、頭屋及苗栗市都有機會，車程都不用20分鐘，此外，天花湖水庫可望下個月核定，完成後明德水庫轉型備援水庫，進一步帶動觀光發展。

他說，縣府稅務局2名公務員認真，去年印花稅多3.85億元，挹注今年7月以後1年半80歲以上老人免繳健保費，另與公所合作，一人出一半，下學年營養午餐免費，縣立圖書館總圖書館工程經費從12億元，追加到19億元，增多300個停車位，解決縣府員工停車需求，也計畫在苗栗市南苗興建員工宿舍，希望留住優秀人才。

苗栗縣長鍾東錦分區下鄉座談會第一場在苗栗市玉華里活動中心舉行，鍾東錦大談政績，正面回應提案。記者范榮達／攝影

