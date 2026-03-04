快訊

「紅心皇后和她的魔法師學徒們」 3月21日苗栗登場13日開放索票

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣文化觀光局3月21日下午2時30分將在中正堂演藝廳推出小丑默劇團奇幻互動舞台劇「紅心皇后和她的魔法師學徒們」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府文化觀光局3月21日（周六）下午2點30分在中正堂演藝廳將推出小丑默劇團奇幻互動舞台劇「紅心皇后和她的魔法師學徒們」，文觀局今天公布從3月13日（周五）上午9點起開放免費索票，民眾可至文觀局服務台、苗栗火車站旅服中心、竹南火車站旅服中心及高鐵苗栗站旅服中心4處地點索取，每人限索4張，索完為止。

苗栗縣文化觀光局表示， 小丑默劇團創立於1997年，由台灣默劇表演藝術家黃浩洸創辦，長年深耕丑默劇領域，結合法式與義式默劇技巧與馬戲、偶戲、音樂歌舞等元素，透過無語言肢體表演跨越文化與年齡界線，曾受邀在國內外多地演出，是台灣少數以肢體喜劇為核心的專業劇團。

「紅心皇后和她的魔法師學徒們」舞台劇是適合各年齡層觀賞的互動式戲劇，邀民眾走入劇場，共享一場充滿想像力與情感張力的藝術體驗。演出最大特色在於高度互動性與視覺張力。演員透過誇張造型、細膩肢體與精準眼神，在無台詞狀態下傳達角色關係與情緒；角色也會不時走入觀眾席、邀請觀眾參與魔法情節，使觀眾從旁觀者轉為劇情的一部分，打造沉浸式劇場體驗。

文觀局指出，這場互動式舞台劇不僅是一場視覺娛樂，更蘊含勇氣、自我認同與愛的核心主題，適合親子與一般觀眾一同欣賞。相關演出訊息可至苗栗縣文化觀光局網站（http//:www.mlc.gov.tw/藝文資訊/演藝活動）或至Fb搜尋，從「貓裏藝文」粉絲專頁也可前往小丑默劇團官網查詢。

此外，為提供縣內藝文團隊展現才華的舞台，苗栗縣文化觀光局於每周五、六晚間7點至8點在苗栗火車站西站廣場舉辦定期藝文展演活動；3月場次將邀公館鄉鶴山社區發展協會、米亞比樂團、貓貍樂活藝術表演團等團隊輪番登場，為大家帶來客家流行歌舞、經典歌謠與節奏樂團等多元演出，展現地方藝文團隊的活力與創意。

文觀局長林彥甫感謝台鐵公司苗栗站提供場地支持。林彥甫表示，展演場地緊鄰英才夜市，每逢周五、六都吸引大量逛夜市人潮，期盼透過定期藝文展演，讓前來品嘗美食的民眾及搭乘台鐵的旅客，在往返之際也能感受苗栗濃厚的文化氛圍，美食與藝術交織下共度愉快而充實的夜晚時光，詳情可上苗栗縣文化觀光局網站查詢

苗栗縣文化觀光局3月21日下午2時30分將在中正堂演藝廳推出小丑默劇團奇幻互動舞台劇「紅心皇后和她的魔法師學徒們」。圖／苗栗縣政府提供
