快訊

蘋果新品還沒出完！1周已停產7款產品 外媒曝「還有1款也要淘汰了」

斑鳩不會築巢「把爺爺的頭當窩下蛋」 飼主看傻：被鳥認證的鳥窩頭

丁學文專欄／黃金白銀大奔放 誰成最後入場待宰羔羊？

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園女性勞參率冠六都 托育、刻板歧視仍是就業絆腳石

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
女性就業常面臨托育、市場接受度低、職場刻板印象等障礙。市府表示，將透過跨局處合作多管齊下，打造桃園成為女性友善城市。圖為復興區推出「復興104」就業平台，讓女性兼顧家庭與就業。圖／市府提供
女性就業常面臨托育、市場接受度低、職場刻板印象等障礙。市府表示，將透過跨局處合作多管齊下，打造桃園成為女性友善城市。圖為復興區推出「復興104」就業平台，讓女性兼顧家庭與就業。圖／市府提供

下周就是婦女節，據統計，桃園女性勞動力參與率自2023年起持續領先六都、高於全國平均值。不過女性就業仍常面臨托育、市場接受度低、職場刻板印象等障礙。市府表示，將透過跨局處合作，從企業托育補助、婦女再就業獎勵、職能培訓專班到在地婦女團體培力等多管齊下，打造桃園成為女性友善城市。

桃園市女性占全市總人口50.8%，包括桃園、中壢、楊梅、蘆竹、龜山、八德、龍潭、平鎮等8個行政區女性人口皆多於男性。

統計顯示，桃園市女性勞動力參與率2023年為54.51%、2024年為54.83%，去年上半年達55.21%、下半年更攀升至55.76%，連年位居六都首位。相較下，全國平均值去年下半年為52.26%，桃園高出逾3個百分點。

儘管數據亮眼，市府官員坦言，女性就業仍面臨結構性挑戰，其中，育兒婦女常因托育問題、重返職場壓力及家庭與工作難以平衡而中斷就業；部分年輕女性面臨學經歷不足、求職方向不明確、職場歧視、刻板印象等困境；中高齡婦女則受限體力衰退、市場接受度低及技術性失業等因素，重返勞動市場困難重重。

勞動局表示，針對婦女再就業，去年獎勵618人次、核撥逾1781萬元，2026年預計擴大至915人次；同時補助企業設置哺集乳室及托兒設施，截至去年底，百人以上企業設置率逾98%，此外也開辦居家水電修繕等女性職能培訓專班，結訓學員逾6成工作與課程有關。

婦幼局表示，市府已透過數據分析與地方座談，盤點13區女性就業樣態，形成「一區一重點」策略，去年在蘆竹、復興、桃園、楊梅、大溪等5區開展服務，由在地團體推動共同經濟、文化體驗、彈性就業等模式，並整合經發、青年、社會、農業等9個局處資源。其中復興區以泰雅文化為基礎推出「復興104」就業平台，串連在地茶園、咖啡廳等企業提供彈性工時，讓女性兼顧家庭與就業。

婦女節 桃園 女性

延伸閱讀

女力漸崛起 新北市府女性首長比例達三成三

民團：將二就婦女拉回職場不能只靠錢 調適支持也很重要

「婦」出江湖非難事！婦女再就業獎勵金提高至6萬放寬自行尋職也能領

社安求才 桃園、台中強化社工進用率

相關新聞

臉書社團PO出養小男嬰訊息引關注 竹市府：相關服務穩定提供中

臉書社團「竹南大小事」昨晚有匿名者發文，「請問是否有人想收養孩子，我家經濟困難無法養小孩，孩子在新竹，可過來看看，有照片，家裡無法給寶寶一個好的成長，容易吵架家庭，我可以私訊您，我想出養孩子」，一番內容引發熱議；經查，該案屬新竹市社福案件，對此，市府指出，目前相關服務均穩定提供中。

臉書社團PO出養小男嬰訊息引關注 網友熱議：尋求正常管道吧！

臉書社團「竹南大小事」昨晚有匿名者發文，「請問是否有人想收養孩子，我家經濟困難無法養小孩，‧‧‧‧‧孩子很可愛，是弟弟。」並附上4張男嬰正面照片，PO文一出立刻引發關注與熱議，網友紛紛留言「看到這篇文章，我的下巴都掉了，原來大小事還能這樣使用，尋求正常管道吧！」

苗栗道路用地未徵收爭議 鍾東錦：下半年試辦公家「買通」

苗栗縣長鍾東錦競選連任起手式，今天第一場分區下鄉座談會大談政績，正面回應道路用地未徵收爭議，影響地主權益及公眾通行，下半年將籌措1500萬元至2000萬元經費「買通」，再視試辦效果評估擴大辦理。

「紅心皇后和她的魔法師學徒們」 3月21日苗栗登場13日開放索票

苗栗縣政府文化觀光局3月21日（周六）下午2點30分在中正堂演藝廳將推出小丑默劇團奇幻互動舞台劇「紅心皇后和她的魔法師學徒們」，文觀局今天公布從3月13日（周五）上午9點起開放免費索票，民眾可至文觀局服務台、苗栗火車站旅服中心、竹南火車站旅服中心及高鐵苗栗站旅服中心4處地點索取，每人限索4張，索完為止。

桃園女性勞參率冠六都 托育、刻板歧視仍是就業絆腳石

下周就是婦女節，據統計，桃園市女性勞動力參與率自2023年起持續領先六都、高於全國平均值。不過女性就業仍常面臨托育、市場接受度低、職場刻板印象等障礙。市府表示，將透過跨局處合作，從企業托育補助、婦女再就業獎勵、職能培訓專班到在地婦女團體培力等多管齊下，打造桃園成為女性友善城市。

台61苗縣後龍觀海大橋施工封閉至4月1日 請用路人注意改道行駛

交通部公路局為辦理台61線後龍觀海大橋的路面及交通工程，即日起至4月1日晚間8點為止，管制南北雙向車輛通行，封閉台61線北上後龍交流道至溪洲交流道，以及南下竹南交流道至後龍交流道，請用路人行經施工路段時減速慢行，並依指示改駛替代道路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。