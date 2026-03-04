桃園女性勞參率冠六都 托育、刻板歧視仍是就業絆腳石

下周就是婦女節，據統計，桃園市女性勞動力參與率自2023年起持續領先六都、高於全國平均值。不過女性就業仍常面臨托育、市場接受度低、職場刻板印象等障礙。市府表示，將透過跨局處合作，從企業托育補助、婦女再就業獎勵、職能培訓專班到在地婦女團體培力等多管齊下，打造桃園成為女性友善城市。

桃園市女性占全市總人口50.8%，包括桃園、中壢、楊梅、蘆竹、龜山、八德、龍潭、平鎮等8個行政區女性人口皆多於男性。

統計顯示，桃園市女性勞動力參與率2023年為54.51%、2024年為54.83%，去年上半年達55.21%、下半年更攀升至55.76%，連年位居六都首位。相較下，全國平均值去年下半年為52.26%，桃園高出逾3個百分點。

儘管數據亮眼，市府官員坦言，女性就業仍面臨結構性挑戰，其中，育兒婦女常因托育問題、重返職場壓力及家庭與工作難以平衡而中斷就業；部分年輕女性面臨學經歷不足、求職方向不明確、職場歧視、刻板印象等困境；中高齡婦女則受限體力衰退、市場接受度低及技術性失業等因素，重返勞動市場困難重重。

勞動局表示，針對婦女再就業，去年獎勵618人次、核撥逾1781萬元，2026年預計擴大至915人次；同時補助企業設置哺集乳室及托兒設施，截至去年底，百人以上企業設置率逾98%，此外也開辦居家水電修繕等女性職能培訓專班，結訓學員逾6成工作與課程有關。

婦幼局表示，市府已透過數據分析與地方座談，盤點13區女性就業樣態，形成「一區一重點」策略，去年在蘆竹、復興、桃園、楊梅、大溪等5區開展服務，由在地團體推動共同經濟、文化體驗、彈性就業等模式，並整合經發、青年、社會、農業等9個局處資源。其中復興區以泰雅文化為基礎推出「復興104」就業平台，串連在地茶園、咖啡廳等企業提供彈性工時，讓女性兼顧家庭與就業。