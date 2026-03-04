快訊

珍惜老天爺給的重啟券！3月5日「天赦日」撞驚蟄 超強轉運法必看

父親被砍297刀成一團爛肉只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

聽新聞
0:00 / 0:00

台61苗縣後龍觀海大橋施工封閉至4月1日 請用路人注意改道行駛

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
苗縣警局交通隊建議，北上及南下用路人行經施工路段時減速慢行，並依指示改駛替代道路。圖／苗縣警局交通隊提供
苗縣警局交通隊建議，北上及南下用路人行經施工路段時減速慢行，並依指示改駛替代道路。圖／苗縣警局交通隊提供

交通部公路局為辦理台61線後龍觀海大橋的路面及交通工程，即日起至4月1日晚間8點為止，管制南北雙向車輛通行，封閉台61線北上後龍交流道至溪洲交流道，以及南下竹南交流道至後龍交流道，請用路人行經施工路段時減速慢行，並依指示改駛替代道路

對此，由於台61西濱快速公路是民眾南北往來的重要交通動脈，針對近期因工程需求實施的臨時道路封閉管制措施，苗栗警方也已完成相關交通疏導規畫，全力降低對用路人帶來的衝擊，確保道路交通順暢。

公路局北區公路新建工程分局指出，北上路段封閉台61線後龍交流道以北主線及匯入匝道，溪洲交流道以北路段正常通行；南下路段封閉台61線竹南交流道以南主線及匯入匝道，後龍交流道以南路段正常通行。

苗縣警局交通隊建議，北上車輛（後龍至溪洲路段）請於台61線後龍匝道匯出，改行台6線替代道路，銜接台1線後轉台13甲線，再左轉台1己線，接回台61線主線續往北行駛。南下車輛（竹南至後龍路段）請於台61線竹南匝道匯出，改行台1己線替代道路，銜接台13甲線後右轉台1線，行駛台6線銜接回台61線主線續往南行駛。

縣警局長李忠萍則表示，目前已預先派遣警力勘察周邊替代道路，加強交通指揮與疏導工作；同時建立即時通報機制，如遇大量車潮或壅塞情形，將立即通報警察廣播電台及相關新聞媒體，提醒用路人提前改道，警方將持續監控交通流量變化，彈性調整疏導措施，務求在施工期間維持道路運行效率，保障民眾行車安全。

替代道路

延伸閱讀

台南火車站前廣場百年「大變身」7日啟用新U型行車動線

不斷更新／228連假首日國道上午30起車禍 「紫爆」遍地開花

七堵煙火嘉年華27日登場！228連假將湧現車潮 基警提對策

228連續假期交通疏導 台61線竹南、後龍路段依時段封閉6處路口

相關新聞

臉書社團PO出養小男嬰訊息引關注 竹市府：相關服務穩定提供中

臉書社團「竹南大小事」昨晚有匿名者發文，「請問是否有人想收養孩子，我家經濟困難無法養小孩，孩子在新竹，可過來看看，有照片，家裡無法給寶寶一個好的成長，容易吵架家庭，我可以私訊您，我想出養孩子」，一番內容引發熱議；經查，該案屬新竹市社福案件，對此，市府指出，目前相關服務均穩定提供中。

臉書社團PO出養小男嬰訊息引關注 網友熱議：尋求正常管道吧！

臉書社團「竹南大小事」昨晚有匿名者發文，「請問是否有人想收養孩子，我家經濟困難無法養小孩，‧‧‧‧‧孩子很可愛，是弟弟。」並附上4張男嬰正面照片，PO文一出立刻引發關注與熱議，網友紛紛留言「看到這篇文章，我的下巴都掉了，原來大小事還能這樣使用，尋求正常管道吧！」

台61苗縣後龍觀海大橋施工封閉至4月1日 請用路人注意改道行駛

交通部公路局為辦理台61線後龍觀海大橋的路面及交通工程，即日起至4月1日晚間8點為止，管制南北雙向車輛通行，封閉台61線北上後龍交流道至溪洲交流道，以及南下竹南交流道至後龍交流道，請用路人行經施工路段時減速慢行，並依指示改駛替代道路。

展現內心蛻變！桃監受刑人「財神」花燈奪台灣燈會特優

2026台灣燈會於嘉義縣政府前廣場盛大登場，全國花燈競賽成績日前揭曉。法務部矯正署桃園監獄由收容人精心製作的花燈作品「福祿財神迎新春」，憑藉精湛的傳統工藝與深刻的更生寓意，在眾多參賽作品中脫穎而出，榮獲「機關團體組」特優獎，再次展現該監推動藝文教化的卓越成果。

看見幸福台灣／帶學童登大霸尖山 認識泰雅文化

新竹縣新光國小六年級學生來自尖石鄉後山的鎮西堡與新光部落，因學生長期受主流教育學習，對於自己的文化、語言及祖訓也變得愈來愈陌生，因此學校發起文化尋根之旅，並在國泰學童圓夢計畫支持下，由部落耆老帶領學生登上大霸尖山，讓孩子能夠了解泰雅文化，及學習生命教育與自我認同。

看見幸福台灣／竹縣 智慧治理 點亮城市

新竹縣受惠於科技產業蓬勃帶動地方經濟與人口結構改變，平均所得高、平均年齡較低，是相當年輕的城市。新竹縣長楊文科的施政理念，要讓竹縣不只是「好工作、好發展」都市，更是一座「好居住、好生活」的幸福城市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。