台61苗縣後龍觀海大橋施工封閉至4月1日 請用路人注意改道行駛

交通部公路局為辦理台61線後龍觀海大橋的路面及交通工程，即日起至4月1日晚間8點為止，管制南北雙向車輛通行，封閉台61線北上後龍交流道至溪洲交流道，以及南下竹南交流道至後龍交流道，請用路人行經施工路段時減速慢行，並依指示改駛替代道路。

對此，由於台61西濱快速公路是民眾南北往來的重要交通動脈，針對近期因工程需求實施的臨時道路封閉管制措施，苗栗警方也已完成相關交通疏導規畫，全力降低對用路人帶來的衝擊，確保道路交通順暢。

公路局北區公路新建工程分局指出，北上路段封閉台61線後龍交流道以北主線及匯入匝道，溪洲交流道以北路段正常通行；南下路段封閉台61線竹南交流道以南主線及匯入匝道，後龍交流道以南路段正常通行。

苗縣警局交通隊建議，北上車輛（後龍至溪洲路段）請於台61線後龍匝道匯出，改行台6線替代道路，銜接台1線後轉台13甲線，再左轉台1己線，接回台61線主線續往北行駛。南下車輛（竹南至後龍路段）請於台61線竹南匝道匯出，改行台1己線替代道路，銜接台13甲線後右轉台1線，行駛台6線銜接回台61線主線續往南行駛。

縣警局長李忠萍則表示，目前已預先派遣警力勘察周邊替代道路，加強交通指揮與疏導工作；同時建立即時通報機制，如遇大量車潮或壅塞情形，將立即通報警察廣播電台及相關新聞媒體，提醒用路人提前改道，警方將持續監控交通流量變化，彈性調整疏導措施，務求在施工期間維持道路運行效率，保障民眾行車安全。