快訊

臉書社團PO出養小男嬰訊息引關注 竹市府：相關服務穩定提供中

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
對於這起罕見且透過網路平台公開出養小孩訊息，苗栗縣警局婦幼隊今天一早接獲113通報，經竹南警分局協助於8點50分下架PO文。圖／翻攝臉書竹南大小事
對於這起罕見且透過網路平台公開出養小孩訊息，苗栗縣警局婦幼隊今天一早接獲113通報，經竹南警分局協助於8點50分下架PO文。圖／翻攝臉書竹南大小事

臉書社團「竹南大小事」昨晚有匿名者發文，「請問是否有人想收養孩子，我家經濟困難無法養小孩，孩子在新竹，可過來看看，有照片，家裡無法給寶寶一個好的成長，容易吵架家庭，我可以私訊您，我想出養孩子」，一番內容引發熱議；經查，該案屬新竹市社福案件，對此，市府指出，目前相關服務均穩定提供中。

對於這起罕見且透過網路平台公開出養小孩訊息，苗栗縣警局婦幼隊今天一早接獲113通報，經竹南警分局協助於8點50分下架該貼文；苗栗縣政府社會處則表示，此案家為新竹市社福中心案件，案件已轉至新竹市政府處理。

依台灣兒童及少年福利與權益保障法，出養必須委託專業的「收出養媒合服務機構」進行評估與尋找收養人，並經法院裁定認可才能合法成立，否則會觸犯法律。

市府社會處表示，該案於今年2月初接獲通報，因個案剛出生，父母為新手家長，照顧經驗與育兒知能尚在建立中，且缺乏親友支持系統，社會處隨即啟動服務機制，第一時間連結到宅坐月子及育兒指導等資源，目前相關服務均已穩定提供中。同時協助提供嬰幼兒用品及嬰兒床等必要物資，減輕家庭經濟與照顧負擔，並持續追蹤關懷。

綜合評估案家整體狀況後，社工於今年2月下旬即協助媒合全日型保母，以強化照顧支持網絡。但因父親工作性質需於周末上班，送托時段較具限制，致媒合過程相對困難。本周一已再與家長討論調整送托時間，以提升媒合成功機會；如後續仍有困難，將與案父進一步研議工作型態調整的可行性，確保幼兒獲得妥適照顧安排。

社會處說，考量母親剛承擔母職角色，可能因情緒壓力及適應因素影響照顧負荷，社會處將持續與家長討論照顧規畫，適時引進相關支持資源，陪伴家庭穩定發展，保障兒童最佳利益。

PO文引發關注與熱議，網友紛紛留言「看到這篇文章，我的下巴都掉了，原來大小事還能這樣使用，尋求正常管道吧」、「哇 第一次看到在大小事收養小孩⋯我覺得當初你們要生就該想好，而不是生了然後一句經濟困難無法養的理由，小孩是無辜的，你們大人生下他就該要有責任，現在虐孩子那麼多，你捨得這樣把一位無辜的孩子送走？再怎麼說，你可以找當地的社工，家扶中心等等幫忙呀！還是你的目的是這位可愛的弟弟要送人換現金？」、「發送養寵物我看過，但真的沒看過發送養小孩」。

臉書 新竹 家扶中心 小孩

