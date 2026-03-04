快訊

海砂屋掰掰！桃園新明市場改建明年動工 成全台首座「市場共生社宅」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園中壢新明市場大樓被鑑定為海砂屋，市府去年決定啟動原址重建。市長張善政今在市政會議宣布，後續將打造全台第一座結合傳統市場與社會住宅的「市場共生」建築，總經費逾17億元。本報資料照片
桃園中壢新明市場大樓被鑑定為海砂屋，市府去年決定啟動原址重建。市長張善政今在市政會議宣布，後續將打造全台第一座結合傳統市場與社會住宅的「市場共生」建築，總經費逾17億元。本報資料照片

桃園中壢新明市場大樓被鑑定為海砂屋，結構安全令人擔憂，市府去年決定啟動原址重建。市長張善政今在市政會議宣布，此案已完成設計與規畫決標，預計明年動工，後續將打造全台第一座結合傳統市場社會住宅的「市場共生」建築，總經費逾17億元。

中壢區明德路、民權路巷的新明公有零售市場大樓自1990年興建使用至今，但該市場大樓2012年經鑑定為海砂屋，前年又發現大樓結構惡化有安全堪慮，因此市府決定將攤商暫遷至中繼市場，原舊市場大樓則重建為複合型市場大樓。

張善政今表示，重建不只是拆除老舊建物，更要讓這塊土地發揮最大公共效益，因此市府規畫將市場與社宅、多元公共服務整合於同一基地，打造全台首座「市場共生」社宅。

據規畫，本案採「先建後拆」原則，保障現有攤商權益。重建後樓下為新型態傳統市場，參考台北南門市場改建模式，打造煥然一新的購物環境，擺脫以往「棚子隨便搭搭」的印象；樓上則規畫約140戶社會住宅，並導入長照、公共托育、身障就業及勞資爭議調解等公共服務機能，總投入約17.12億元。

張善政指出，目前都發局已完成設計規畫決標，正積極進行PCM（專案營建管理）作業，若順利完成決標，明年即可實質動工。經發局也同步協助攤商安置，確保施工期間營運順利銜接。

「老舊城區的活化不一定花很多錢，效果卻讓民眾非常有感。」張善政說，從平鎮游泳池都更案到新明市場，市府持續推動都更與空間活化，未來也會繼續盤點老舊或閒置空間，導入更多公共機能，讓桃園的城市樣貌逐步煥新。

