站點成長率六都第一 桃園YouBike今年拚達750站

桃園市近年積極增設YouBike站點，市長張善政今在市政會議表示，過去兩年桃園站點數成長逾20%，成長率居六都之冠，目前全市共有643站，累積騎乘人次更突破一億大關，今年站點目標將達750站，明年再推進到855站，讓市民在離家不遠處就租得到車。

張善政表示，桃園YouBike近年達成多項里程碑，累積騎乘人次突破一億，且13區每區皆設有站點。其中最具挑戰性的復興區角板山站啟用時，YouBike董事長還特地上山共同主持，讓偏遠山區假日觀光人潮也能享有公共自行車服務，成為桃園一大特色。

張善政表示，桃園在前年及去年均達成每年新增100站的目標，全市站點從不到650站，今年將推進至750站，明年更要突破850站，持續維持每年增加100站的擴建速度。站點成長率超過20%為六都第一，車輛數成長達13.5%為六都第二，人車比為每輛車服務194位市民，排名六都第三，各項指標均位居六都前段班。

另，整體租借數量從前年的1300萬次提升至去年的1400萬次，成長約一成。熱門站點集中在火車站、高鐵站及捷運站周邊，顯示YouBike與公共運輸的結合趨勢明顯，未來站點布建也將優先搭配大眾運輸場站，進一步強化YouBike作為大眾運輸「最後一哩路」的轉乘功能。

張善政提到，他昨日前往航空城安置住宅A7視察，該棟建築設計典雅、採光良好，室內空間品質也令人滿意。不過在與居民交流時，有入住兩個月的民眾反映當地缺乏YouBike站點，對此交通局已完成規畫，預計4月就會在安置住宅及安置街廓一帶設站啟用。