快訊

珍惜老天爺給的重啟券！3月5日「天赦日」撞驚蟄 超強轉運法必看

父親被砍297刀成一團爛肉只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

聽新聞
0:00 / 0:00

站點成長率六都第一 桃園YouBike今年拚達750站

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市過去兩年YouBike站點數成長逾20%，市長張善政今在市政會議表示，今年站點目標將達750站。本報資料照片
桃園市過去兩年YouBike站點數成長逾20%，市長張善政今在市政會議表示，今年站點目標將達750站。本報資料照片

桃園市近年積極增設YouBike站點，市長張善政今在市政會議表示，過去兩年桃園站點數成長逾20%，成長率居六都之冠，目前全市共有643站，累積騎乘人次更突破一億大關，今年站點目標將達750站，明年再推進到855站，讓市民在離家不遠處就租得到車。

張善政表示，桃園YouBike近年達成多項里程碑，累積騎乘人次突破一億，且13區每區皆設有站點。其中最具挑戰性的復興區角板山站啟用時，YouBike董事長還特地上山共同主持，讓偏遠山區假日觀光人潮也能享有公共自行車服務，成為桃園一大特色。

張善政表示，桃園在前年及去年均達成每年新增100站的目標，全市站點從不到650站，今年將推進至750站，明年更要突破850站，持續維持每年增加100站的擴建速度。站點成長率超過20%為六都第一，車輛數成長達13.5%為六都第二，人車比為每輛車服務194位市民，排名六都第三，各項指標均位居六都前段班。

另，整體租借數量從前年的1300萬次提升至去年的1400萬次，成長約一成。熱門站點集中在火車站、高鐵站及捷運站周邊，顯示YouBike與公共運輸的結合趨勢明顯，未來站點布建也將優先搭配大眾運輸場站，進一步強化YouBike作為大眾運輸「最後一哩路」的轉乘功能。

張善政提到，他昨日前往航空城安置住宅A7視察，該棟建築設計典雅、採光良好，室內空間品質也令人滿意。不過在與居民交流時，有入住兩個月的民眾反映當地缺乏YouBike站點，對此交通局已完成規畫，預計4月就會在安置住宅及安置街廓一帶設站啟用。

YouBike 公共運輸 桃園 成長率

延伸閱讀

社安求才 桃園、台中強化社工進用率

桃園豪宅新天價 「耑鑄」24樓頂樓戶每坪75.4萬元、價格再創高

桃園豪宅誰最強？青埔寫預售新高 藝文這棟狂賺2,132萬

無家夜宿 公園、車站街友多 地方政府改造場域

相關新聞

臉書社團PO出養小男嬰訊息引關注 竹市府：相關服務穩定提供中

臉書社團「竹南大小事」昨晚有匿名者發文，「請問是否有人想收養孩子，我家經濟困難無法養小孩，孩子在新竹，可過來看看，有照片，家裡無法給寶寶一個好的成長，容易吵架家庭，我可以私訊您，我想出養孩子」，一番內容引發熱議；經查，該案屬新竹市社福案件，對此，市府指出，目前相關服務均穩定提供中。

臉書社團PO出養小男嬰訊息引關注 網友熱議：尋求正常管道吧！

臉書社團「竹南大小事」昨晚有匿名者發文，「請問是否有人想收養孩子，我家經濟困難無法養小孩，‧‧‧‧‧孩子很可愛，是弟弟。」並附上4張男嬰正面照片，PO文一出立刻引發關注與熱議，網友紛紛留言「看到這篇文章，我的下巴都掉了，原來大小事還能這樣使用，尋求正常管道吧！」

台61苗縣後龍觀海大橋施工封閉至4月1日 請用路人注意改道行駛

交通部公路局為辦理台61線後龍觀海大橋的路面及交通工程，即日起至4月1日晚間8點為止，管制南北雙向車輛通行，封閉台61線北上後龍交流道至溪洲交流道，以及南下竹南交流道至後龍交流道，請用路人行經施工路段時減速慢行，並依指示改駛替代道路。

展現內心蛻變！桃監受刑人「財神」花燈奪台灣燈會特優

2026台灣燈會於嘉義縣政府前廣場盛大登場，全國花燈競賽成績日前揭曉。法務部矯正署桃園監獄由收容人精心製作的花燈作品「福祿財神迎新春」，憑藉精湛的傳統工藝與深刻的更生寓意，在眾多參賽作品中脫穎而出，榮獲「機關團體組」特優獎，再次展現該監推動藝文教化的卓越成果。

看見幸福台灣／帶學童登大霸尖山 認識泰雅文化

新竹縣新光國小六年級學生來自尖石鄉後山的鎮西堡與新光部落，因學生長期受主流教育學習，對於自己的文化、語言及祖訓也變得愈來愈陌生，因此學校發起文化尋根之旅，並在國泰學童圓夢計畫支持下，由部落耆老帶領學生登上大霸尖山，讓孩子能夠了解泰雅文化，及學習生命教育與自我認同。

看見幸福台灣／竹縣 智慧治理 點亮城市

新竹縣受惠於科技產業蓬勃帶動地方經濟與人口結構改變，平均所得高、平均年齡較低，是相當年輕的城市。新竹縣長楊文科的施政理念，要讓竹縣不只是「好工作、好發展」都市，更是一座「好居住、好生活」的幸福城市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。