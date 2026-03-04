臉書社團PO出養小男嬰訊息引關注 網友熱議：尋求正常管道吧！

臉書社團「竹南大小事」昨晚有匿名者發文，「請問是否有人想收養孩子，我家經濟困難無法養小孩，‧‧‧‧‧孩子很可愛，是弟弟。」並附上4張男嬰正面照片，PO文一出立刻引發關注與熱議，網友紛紛留言「看到這篇文章，我的下巴都掉了，原來大小事還能這樣使用，尋求正常管道吧！」

對於這起罕見且透過網路平台公開出養小孩訊息，苗栗縣警局婦幼隊今天一早接獲113通報，經竹南警分局協助於8點50分下架PO文；另苗栗縣政府社會處則表示，此案家為新竹市社福中心案件，會把案件轉到新竹市政府處理。

原PO說，孩子在新竹，可過來看看，有照片，家裡無法給寶寶一個好的成長，容易吵架家庭，我可以私訊您，我想出養孩子；出養剛滿月而已，希望孩子能在好的環境成長，偶爾可以讓我放假看看一下就好，謝謝拜託了各位，我是不得已的，請勿酸語，真的有困難關係，孩子很可愛，是弟弟。」

有網友質疑「哇 第一次看到在大小事收養小孩⋯我覺得當初你們要生就該想好，而不是生了然後一句經濟困難無法養的理由，小孩是無辜的，你們大人生下他就該要有責任，現在虐孩子那麼多，你捨得這樣把一位無辜的孩子送走？再怎麼說，你可以找當地的社工，家扶中心等等幫忙呀！還是你的目的是這位可愛的弟弟要送人換現金？」、「找社會局幫忙你 不要隨意遺棄孩子 」。

還有人說「發送養寵物我看過，但真的沒看過發送養小孩」、「看到這篇文章，我的下巴都掉了，原來大小事還能這樣使用，尋求正常管道吧」、「感覺得到您也很捨不得，建議找政府單位協助，對孩子才是最好的，辛苦了，加油！」、「找社福或家扶中心協助，不能在FB上這樣出養。加油，不如意的總會過去」。

另依台灣兒童及少年福利與權益保障法，出養必須委託專業的「收出養媒合服務機構」進行評估與尋找收養人，並經法院裁定認可才能合法成立，否則會觸犯法律。因此案家為新竹市社福中心案件，目前苗縣府社會處已將案件轉由新竹市政府處理。