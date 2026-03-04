展現內心蛻變！桃監受刑人「財神」花燈奪台灣燈會特優

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導
桃園監獄由收容人製作的花燈作品「福祿財神迎新春」，榮獲台灣燈會「機關團體組」特優獎。圖／桃園監獄提供
桃園監獄由收容人製作的花燈作品「福祿財神迎新春」，榮獲台灣燈會「機關團體組」特優獎。圖／桃園監獄提供

2026台灣燈會於嘉義縣政府前廣場盛大登場，全國花燈競賽成績日前揭曉。法務部矯正署桃園監獄由收容人精心製作的花燈作品「福祿財神迎新春」，憑藉精湛的傳統工藝與深刻的更生寓意，在眾多參賽作品中脫穎而出，榮獲「機關團體組」特優獎，再次展現該監推動藝文教化的卓越成果。

桃園監獄於去年承辦台灣燈會-全國矯正機關花燈競賽，累積過往製作經驗，參考各機關優秀作品。此次特別加強花燈的細節處理、色彩搭配、電動裝置與燈光呈現。

作品以喜慶的財神為主角，兩側各有可愛的招財童子，能夠上下起伏，後方配置的蝴蝶翅膀隨著起伏而舞動，展現花燈如生命般律動的靈性，並寓意著「新年人團圓」及「自由嚮往與珍惜」等理念。

花燈班董同學表示，作品榮獲特優，全班同學欣喜若狂，這次特別挑戰了細膩的縫線處理，以高難度的剪絨技法勾勒出濃厚的節慶韻味，能在細節處被評審肯定，是全體同學最大的驕傲。

桃園監獄作品除獲得台灣燈會特優外，也參加2026台北燈節，作品「駿馬飛躍台北城」榮獲優等，足見桃園監獄扎根傳統工藝多年，展現出極其精湛且深厚的手作花燈底蘊。

桃園監獄典獄長高千雲表示，參賽作品由花燈班收容人歷時數月精心設計、骨架焊接至彩繪裝裱完成，過程艱辛卻展現堅毅不拔的決心。花燈不僅是汗水的結晶，更象徵著他們內心的蛻變與重生，向大眾證明生命在磨礪之後，依然能綻放出璀璨光芒。

桃園監獄由收容人製作的花燈作品「福祿財神迎新春」，榮獲台灣燈會「機關團體組」特優獎。圖／桃園監獄提供
桃園監獄由收容人製作的花燈作品「福祿財神迎新春」，榮獲台灣燈會「機關團體組」特優獎。圖／桃園監獄提供

桃園監獄由收容人製作的花燈作品「福祿財神迎新春」，榮獲台灣燈會「機關團體組」特優獎。圖／桃園監獄提供
桃園監獄由收容人製作的花燈作品「福祿財神迎新春」，榮獲台灣燈會「機關團體組」特優獎。圖／桃園監獄提供

監獄 花燈 桃園

