友善圍網防鳥害 苗縣將補助

苗栗縣銅鑼鄉四處草莓園日前廿隻鳥遭無差別網殺，衝擊生態引起重視，縣府限期要求園主自行拆除，否將依法處理。此外，縣長鍾東錦昨天拍板，縣府將於年底補助架設可視度較高、且網目較細的黑色圍網，降低鳥類掛網風險，兼顧防治鳥害及農民收入。

銅鑼鄉新隆村、興隆村四處草莓園日前發生廿隻鳥中網受困死亡，連肉食性二級珍貴稀有保育類領角鴞也受害，縣務會議昨天討論，縣府農業處長陳樹義指出，農園架網防治鳥害，必須申請許可，這四處草莓園都屬違法，農業處限期自行拆除，否則依野生動物保育法等相關規定處理。

陳樹義說，全縣今年僅有七件申請架網，有些違法圍網幾近透明，及網目較大，以致鳥類在空中難以辨識，如果中網揮翅掙扎，反而越纏越緊，沒有及時解開，各種鳥類無差別，終因受困過久死亡。

他指出，農作防治鳥害若採用聲光等物理方式，初期雖有效，但鳥類會逐漸學習，效果會隨時間遞減；相對而言，圍網可較穩定維持防護效果。

目前有些農友選用黑色、網目較小的圍網，更加友善且有效防治鳥害，目前一分地約四、五千元，架設成本相對較高。

鍾東錦裁示，今年底草莓一期花開時，補助農民更友善防治鳥害，農業處研議與農民分擔比例，鼓勵申請許可，架設黑色且網目較小的圍網，照顧農民收入，也降低網殺風險。