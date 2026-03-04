聽新聞
友善圍網防鳥害 苗縣將補助

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣銅鑼鄉4處草莓園赫見20隻鳥遭無差別網殺，連肉食性二級珍貴稀有保育類領角鴞也中網死亡，縣府今年底將補助更友善防治鳥害。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣銅鑼鄉4處草莓園赫見20隻鳥遭無差別網殺，連肉食性二級珍貴稀有保育類領角鴞也中網死亡，縣府今年底將補助更友善防治鳥害。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣銅鑼鄉四處草莓園日前廿隻鳥遭無差別網殺，衝擊生態引起重視，縣府限期要求園主自行拆除，否將依法處理。此外，縣長鍾東錦昨天拍板，縣府將於年底補助架設可視度較高、且網目較細的黑色圍網，降低鳥類掛網風險，兼顧防治鳥害及農民收入。

銅鑼鄉新隆村、興隆村四處草莓園日前發生廿隻鳥中網受困死亡，連肉食性二級珍貴稀有保育類領角鴞也受害，縣務會議昨天討論，縣府農業處長陳樹義指出，農園架網防治鳥害，必須申請許可，這四處草莓園都屬違法，農業處限期自行拆除，否則依野生動物保育法等相關規定處理。

陳樹義說，全縣今年僅有七件申請架網，有些違法圍網幾近透明，及網目較大，以致鳥類在空中難以辨識，如果中網揮翅掙扎，反而越纏越緊，沒有及時解開，各種鳥類無差別，終因受困過久死亡。

他指出，農作防治鳥害若採用聲光等物理方式，初期雖有效，但鳥類會逐漸學習，效果會隨時間遞減；相對而言，圍網可較穩定維持防護效果。

目前有些農友選用黑色、網目較小的圍網，更加友善且有效防治鳥害，目前一分地約四、五千元，架設成本相對較高。

鍾東錦裁示，今年底草莓一期花開時，補助農民更友善防治鳥害，農業處研議與農民分擔比例，鼓勵申請許可，架設黑色且網目較小的圍網，照顧農民收入，也降低網殺風險。

苗栗縣銅鑼鄉四處草莓園日前廿隻鳥遭無差別網殺，衝擊生態引起重視，縣府限期要求園主自行拆除，否將依法處理。此外，縣長鍾東錦昨天拍板，縣府將於年底補助架設可視度較高、且網目較細的黑色圍網，降低鳥類掛網風險，兼顧防治鳥害及農民收入。

又見梨穗受災！苗栗縣重要農產高接梨現災情 縣府爭取全縣納入救助

苗栗縣重要的高接梨農產今年受低溫、缺水等天候因素影響，嫁接的梨穗受到影響，縣府農業處派員會同苗栗農改場、農糧署及鄉鎮市公所人員連兩天勘災，初步認定已達農業天然災害救助標準。縣長鍾東錦將於3月10日進一步現勘，爭取將全縣高接梨產地都納入救助範圍，減輕農民損失。

竹縣機車駕訓補助超好康 楊文科：今起報名最高領2700元

為鼓勵新竹縣民眾考照前參加機車駕訓班，正確學習騎乘機車的駕駛技術及防禦駕駛觀念，縣府從2021年起每年執行新竹區監理所「機車考照駕訓補助」計畫，今年延續推動，凡「設籍新竹縣民或在新竹縣就讀的學生」參加機車考照駕訓，最高可獲得2700元補助。縣長楊文科呼籲，尚未考取駕照的民眾把握有限的補助名額，養成正確的機車安全騎乘觀念，保護自己也保護他人。

草莓園無差別網殺回響 鍾東錦拍板今年底啟動補助友善圍網

苗栗縣銅鑼鄉4處草莓園日前20隻鳥遭無差別網殺，衝擊生態引起重視，縣長鍾東錦今天拍板，縣府今年底補助架設可視度較高黑色，且網目較細的圍網，降低鳥類掛網風險，兼顧防治鳥害及農民收入。

5000個白沙屯媽祖奶嘴免費結緣 3月8日上午拱天宮香客大樓前發送

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖年度盛事，徒步北港進香活動又將到來，信眾們也開始準備報名及進香路上要帶的裝備和結緣品了，白沙屯媽祖沙鹿聯誼會今年再次製作5000個白沙屯媽祖限量版祈福安撫奶嘴，預定3月8日上午於拱天宮香客餐廳大樓門口發送，發完即提前結束。

苗縣苑裡國小人本通學步道正式啟用 鍾東錦關切排球隊員選才及培訓

苗栗縣苑裡國小校門前全長220公尺的人本通學步道，斥資750萬元改善工程，今天上午由縣長鍾東錦、苑裡鎮長劉育育及各級民意代表共同剪綵見證下正式啟用；鍾東錦表示，此次完工的步道最寬達7公尺，並與陸橋設計無縫銜接，將有效提升學生上下學的安全性。

