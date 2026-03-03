又見梨穗受災！苗栗縣重要農產高接梨現災情 縣府爭取全縣納入救助

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣高接梨受低溫、乾旱影響，今年各地梨穗嫁接都出現災情，果園內可見不同顏色的膠帶，呈現多次翻刀的紀錄。本報資料照／記者胡蓬生攝影
苗栗縣高接梨受低溫、乾旱影響，今年各地梨穗嫁接都出現災情，果園內可見不同顏色的膠帶，呈現多次翻刀的紀錄。本報資料照／記者胡蓬生攝影

苗栗縣重要的高接梨農產今年受低溫、缺水等天候因素影響，嫁接的梨穗受到影響，縣府農業處派員會同苗栗農改場、農糧署及鄉鎮市公所人員連兩天勘災，初步認定已達農業天然災害救助標準。縣長鍾東錦將於3月10日進一步現勘，爭取將全縣高接梨產地都納入救助範圍，減輕農民損失。

苗栗縣高接梨種植面積接近1300公頃，其中卓蘭栽培面積逾800公頃、大湖約250公頃，品種包括豐水、新興、幸水、秋黃、甘露等，品質深受市場青睞，是縣內重要經濟作物。

農業處指出，每年12月至隔年2月是高接梨嫁接適應期，但梨穗嫁接期間易受低溫、乾旱影響出現霜害、凍傷、結果率低等災情，使得梨農必須重新嫁接梨穗（翻刀）。這兩天實勘，部分梨園已翻刀3次。

農業處農務科表示，昨天各單位前往卓蘭、大湖現勘，今天也到三灣實勘，初步認定已達農業天然災害標準，每公頃現金救助標準為6.2萬元。

縣長鍾東錦3月10日將至大湖鄉親開村實勘，除了向中央爭取卓蘭、大湖、三灣的梨穗災情公告救助，其他鄉鎮市受災梨園也全數納入救助。

