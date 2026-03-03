又見梨穗受災！苗栗縣重要農產高接梨現災情 縣府爭取全縣納入救助

為鼓勵新竹縣民眾考照前參加機車駕訓班，正確學習騎乘機車的駕駛技術及防禦駕駛觀念，縣府從2021年起每年執行新竹區監理所「機車考照駕訓補助」計畫，今年延續推動，凡「設籍新竹縣民或在新竹縣就讀的學生」參加機車考照駕訓，最高可獲得2700元補助。縣長楊文科呼籲，尚未考取駕照的民眾把握有限的補助名額，養成正確的機車安全騎乘觀念，保護自己也保護他人。

2026-03-03 14:35