看見幸福台灣／帶學童登大霸尖山 認識泰雅文化

新竹縣新光國小六年級學生來自尖石鄉後山的鎮西堡與新光部落，因學生長期受主流教育學習，對於自己的文化、語言及祖訓也變得愈來愈陌生，因此學校發起文化尋根之旅，並在國泰學童圓夢計畫支持下，由部落耆老帶領學生登上大霸尖山，讓孩子能夠了解泰雅文化，及學習生命教育與自我認同。

國泰學童圓夢計畫自2013年起，每年提供圓夢金，支持國小學童挑戰與突破自我，並在完成夢想的過程中學習勇氣與堅持，國泰學童圓夢計畫目前已支持超過200件計畫，陪伴超過4,800位學童突破自我，其中新光國小成功申請圓夢計畫，將在今年登上大霸尖山，展開尋根之旅。

新光國小教師林聖心表示，此次行程是由六年級學生、家長及教師共同參與，並邀請部落耆老同行，透過三天兩夜的行程，讓孩子學習泰雅族人的歷史，也在攀登與互助的過程中，學習承擔、堅持與團隊合作，及謙卑與理解人在自然面前的渺小。

為了4月的登山活動，學生們也展開各式各樣的行前準備，像是體能訓練、安全風險等。林聖心表示，大多數的學生體能基礎不錯，長跑、爬坡與核心肌群強化訓練對他們並不困難，比較需要學習的是安全風險訓練，如：高山症認識、裝備使用與應變能力等。

林聖心說，比體能更重要的是讓孩子學習族人的文化禮儀，像是入山前會舉行傳統儀式，以小米酒祭告祖靈，請求保佑平安；孩子們也需要認識山林中的規範與禁忌，例如：不可喧嘩、不可隨意大吼大叫、不敬土地的行為。學校期望孩子不只是登山者，更能成為懂得敬畏山林、傳承文化的泰雅孩子。

事實上，新光國小類似的畢業登山活動已停辦約20年，這次由導師主動提案申請國泰學童圓夢計畫，並在國泰人壽支持下才得以重新啟動，未來學校也希望能延續成為傳統，讓每一屆畢業生都能在離開部落前，完成屬於自己的山林挑戰。

林聖心表示，部落孩子畢業後，多數必須離開家鄉到山下就讀國中，面對不同族群與文化，他們需要更堅定的自我認同，希望能藉由登山尋根活動，學生未來能夠坦然地說出自己的身份，理解自己的文化價值，並以此為榮。