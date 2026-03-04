快訊

聯合報社論／美國精準斬首伊朗後，對台軍售將再打折？

聽新聞
0:00 / 0:00

看見幸福台灣／楊文科 三富提升幸福感

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
新竹縣長楊文科新竹縣政府／提供
新竹縣長楊文科新竹縣政府／提供

新竹縣長楊文科認為，一座幸福快樂的城市，必須建立在民眾實際需要上，大家想到的、沒想到的，縣府都要做好規劃，做為縣民安心生活的後盾。擔任新竹縣長以來，始終以民生需求為核心，把預算務實投入每項建設穩健財政，他深知建設沒有捷徑，唯有踏實去做。

楊文科強調，幸福城市不會一夕完成，而是每日涓滴積累，縣府會陪伴縣民並帶領新竹縣共同邁向「富而美、富而多元、富而好禮」的城市。因此，要提升縣民的幸福感，朝三大方向來努力，首先，推動基礎建設並擴大經濟發展與就業機會；其次，強化社會福利與生活便利；最後是提升教育、文化及生活品質。

楊文科表示，產業布局與延續科技重鎮優勢，是新竹縣未來30年發展最重要基礎，上任以來積極規劃縣政重大建設「五支箭」及「十大交通建設」。包括提前布局全台首座AI智慧園區，在資通訊產業成熟結構與聚落下，接續AI潮流，緯創、智邦、義隆、普生等優秀企業已進駐，陸續將創造約4,000個就業機會與千億元產值。

此外，台知園區規劃138公頃產業區，竹科三期規劃83公頃，期盼中央能盡速通過審議，這將是新竹縣下階段產業成長的重要引擎。

十大交通建設部分，全數有具體進度，已有三案正在施工，包含大新竹殷切期盼近30年的台一線替代道路，以及內灣地區聯外道路新闢工程、五峰鄉縣道122線43.5K路段改善工程。其餘七案中有四案經費也已有著落。期待透過同時改善交通、商業配套與生活機能，滿足人才移居新竹縣後的就業與生活。

在強化社會福利與生活便利方面，竹縣府秉持「老中青幼統統照顧」理念，除強化各項社福政策，更成立聯合服務中心、數位發展處與高齡長照處。其中，高齡長照處全面整合串連醫療衛生及社福體系資源，同時著重失能者及身障者復能。

為提升教育、文化及生活品質，新竹縣教育預算從2020年約100億元，逐年攀升至2026年約200億元，七年來成長翻倍。各項教育內容持續升級，例如雙語、STEAM、科技教育全面落地。

楊文科 經濟發展 基礎建設

延伸閱讀

富邦金與子公司蟬聯保險龍鳳獎 蔡明興：持續推動多元人才培育方案

白漆藍磚 竹北實中明年初完工

竹縣農林漁牧業普查處今揭牌 防詐「三不、二會」請農漁友安心受訪

高虹安拍板！竹市啟動「3年3階段」 調降國小班級至28人

相關新聞

回響／友善圍網防鳥害 苗縣將補助

苗栗縣銅鑼鄉四處草莓園日前廿隻鳥遭無差別網殺，衝擊生態引起重視，縣府限期要求園主自行拆除，否將依法處理。此外，縣長鍾東錦昨天拍板，縣府將於年底補助架設可視度較高、且網目較細的黑色圍網，降低鳥類掛網風險，兼顧防治鳥害及農民收入。

看見幸福台灣／帶學童登大霸尖山 認識泰雅文化

新竹縣新光國小六年級學生來自尖石鄉後山的鎮西堡與新光部落，因學生長期受主流教育學習，對於自己的文化、語言及祖訓也變得愈來愈陌生，因此學校發起文化尋根之旅，並在國泰學童圓夢計畫支持下，由部落耆老帶領學生登上大霸尖山，讓孩子能夠了解泰雅文化，及學習生命教育與自我認同。

看見幸福台灣／竹縣 智慧治理 點亮城市

新竹縣受惠於科技產業蓬勃帶動地方經濟與人口結構改變，平均所得高、平均年齡較低，是相當年輕的城市。新竹縣長楊文科的施政理念，要讓竹縣不只是「好工作、好發展」都市，更是一座「好居住、好生活」的幸福城市。

看見幸福台灣／楊文科 三富提升幸福感

新竹縣長楊文科認為，一座幸福快樂的城市，必須建立在民眾實際需要上，大家想到的、沒想到的，縣府都要做好規劃，做為縣民安心生活的後盾。擔任新竹縣長以來，始終以民生需求為核心，把預算務實投入每項建設穩健財政，他深知建設沒有捷徑，唯有踏實去做。

又見梨穗受災！苗栗縣重要農產高接梨現災情 縣府爭取全縣納入救助

苗栗縣重要的高接梨農產今年受低溫、缺水等天候因素影響，嫁接的梨穗受到影響，縣府農業處派員會同苗栗農改場、農糧署及鄉鎮市公所人員連兩天勘災，初步認定已達農業天然災害救助標準。縣長鍾東錦將於3月10日進一步現勘，爭取將全縣高接梨產地都納入救助範圍，減輕農民損失。

竹縣機車駕訓補助超好康 楊文科：今起報名最高領2700元

為鼓勵新竹縣民眾考照前參加機車駕訓班，正確學習騎乘機車的駕駛技術及防禦駕駛觀念，縣府從2021年起每年執行新竹區監理所「機車考照駕訓補助」計畫，今年延續推動，凡「設籍新竹縣民或在新竹縣就讀的學生」參加機車考照駕訓，最高可獲得2700元補助。縣長楊文科呼籲，尚未考取駕照的民眾把握有限的補助名額，養成正確的機車安全騎乘觀念，保護自己也保護他人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。