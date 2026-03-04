看見幸福台灣／楊文科 三富提升幸福感

新竹縣長楊文科認為，一座幸福快樂的城市，必須建立在民眾實際需要上，大家想到的、沒想到的，縣府都要做好規劃，做為縣民安心生活的後盾。擔任新竹縣長以來，始終以民生需求為核心，把預算務實投入每項建設穩健財政，他深知建設沒有捷徑，唯有踏實去做。

楊文科強調，幸福城市不會一夕完成，而是每日涓滴積累，縣府會陪伴縣民並帶領新竹縣共同邁向「富而美、富而多元、富而好禮」的城市。因此，要提升縣民的幸福感，朝三大方向來努力，首先，推動基礎建設並擴大經濟發展與就業機會；其次，強化社會福利與生活便利；最後是提升教育、文化及生活品質。

楊文科表示，產業布局與延續科技重鎮優勢，是新竹縣未來30年發展最重要基礎，上任以來積極規劃縣政重大建設「五支箭」及「十大交通建設」。包括提前布局全台首座AI智慧園區，在資通訊產業成熟結構與聚落下，接續AI潮流，緯創、智邦、義隆、普生等優秀企業已進駐，陸續將創造約4,000個就業機會與千億元產值。

此外，台知園區規劃138公頃產業區，竹科三期規劃83公頃，期盼中央能盡速通過審議，這將是新竹縣下階段產業成長的重要引擎。

十大交通建設部分，全數有具體進度，已有三案正在施工，包含大新竹殷切期盼近30年的台一線替代道路，以及內灣地區聯外道路新闢工程、五峰鄉縣道122線43.5K路段改善工程。其餘七案中有四案經費也已有著落。期待透過同時改善交通、商業配套與生活機能，滿足人才移居新竹縣後的就業與生活。

在強化社會福利與生活便利方面，竹縣府秉持「老中青幼統統照顧」理念，除強化各項社福政策，更成立聯合服務中心、數位發展處與高齡長照處。其中，高齡長照處全面整合串連醫療衛生及社福體系資源，同時著重失能者及身障者復能。

為提升教育、文化及生活品質，新竹縣教育預算從2020年約100億元，逐年攀升至2026年約200億元，七年來成長翻倍。各項教育內容持續升級，例如雙語、STEAM、科技教育全面落地。