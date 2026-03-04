快訊

聯合報社論／美國精準斬首伊朗後，對台軍售將再打折？

聽新聞
0:00 / 0:00

看見幸福台灣／竹縣 智慧治理 點亮城市

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
經濟日報「2025縣市幸指數大調查」中，新竹縣的政府統計數據表現良好，為全台第七名。在政府統計數據「收入」為全台第三，表現最好；民意調查結果方面，以「健康狀況」和「生活現況」滿意度表現較佳。縣市幸福指數以總分54.06分，排名第九。新竹縣政府／提供
經濟日報「2025縣市幸指數大調查」中，新竹縣的政府統計數據表現良好，為全台第七名。在政府統計數據「收入」為全台第三，表現最好；民意調查結果方面，以「健康狀況」和「生活現況」滿意度表現較佳。縣市幸福指數以總分54.06分，排名第九。新竹縣政府／提供

新竹縣受惠於科技產業蓬勃帶動地方經濟與人口結構改變，平均所得高、平均年齡較低，是相當年輕的城市。新竹縣長楊文科的施政理念，要讓竹縣不只是「好工作、好發展」都市，更是一座「好居住、好生活」的幸福城市。

經濟日報「2025縣市幸指數大調查」中，新竹縣的政府統計數據表現良好，為全台第七名。在政府統計數據「收入」為全台第三，表現最好；民意調查結果方面，以「健康狀況」和「生活現況」滿意度表現較佳。縣市幸福指數以總分54.06分，排名第九。

楊文科表示，新竹縣是個年輕、科技、文化繁華的城市，竹科與周邊科技產業聚落帶動下，縣民的家庭平均年所得名列前茅。城市發展關鍵，在於產業政策是否能穩定且前瞻地推進。唯有透過穩定且具前瞻性的產業政策，才能讓城市在快速變動的全球環境中站穩腳步，持續累積成長動能。

竹北AI智慧園區已由四大廠進駐就定位，陸續營運後將創造至少4,000個就業機會，以及超過1,000億元年產值，這對新竹縣就業環境與科技產業升級非常關鍵。

在促進就業方面，縣府提出多元積極政策，包括：多元徵才媒合與職場機會拓展、銀髮人才服務據點成立、身心障礙者及經濟弱勢家庭促進就業計畫，持續整合職訓、就服資源，並引導縣民善用各項就業補助、津貼與職前培訓等措施，強化求職技能與職涯競爭力。

竹縣府積極推動職業訓練、就業媒合等多元就業措施，鼓勵各身心障礙者、中高齡者進入職場，未來將持續培育青年職能，打造幸福就業的願景，讓更多縣民在家鄉實現職涯夢想。

楊文科強調，提升縣民的居住條件，是縣府最重要的努力目標之一。新竹縣這幾年人口快速成長，成為全國人口成長最快的縣市之一，住宅需求增加、房價與租金上升、生活機能尚未全面到位，確實對縣民居住感受造成壓力。縣府將以更積極、務實態度提出對策。

竹縣府成立數位發展處，全面推動縣政服務數位化與流程自動化，將科技力轉化為城市治理的關鍵競爭力。未來將優先推動「AI縣民管家平台」、「智慧守護之眼」、「智慧沙盒創新計畫」等三大智慧亮點政策，打造便利、即時、安全、開放、創新的新竹縣。

幸福指數 楊文科

延伸閱讀

國泰金控與國泰人壽、國泰產險連14年摘「保險龍鳳獎」四冠

白漆藍磚 竹北實中明年初完工

竹縣農林漁牧業普查處今揭牌 防詐「三不、二會」請農漁友安心受訪

新北拚經濟三箭齊發！侯友宜：以市民為本 提升永續競爭力

相關新聞

回響／友善圍網防鳥害 苗縣將補助

苗栗縣銅鑼鄉四處草莓園日前廿隻鳥遭無差別網殺，衝擊生態引起重視，縣府限期要求園主自行拆除，否將依法處理。此外，縣長鍾東錦昨天拍板，縣府將於年底補助架設可視度較高、且網目較細的黑色圍網，降低鳥類掛網風險，兼顧防治鳥害及農民收入。

看見幸福台灣／帶學童登大霸尖山 認識泰雅文化

新竹縣新光國小六年級學生來自尖石鄉後山的鎮西堡與新光部落，因學生長期受主流教育學習，對於自己的文化、語言及祖訓也變得愈來愈陌生，因此學校發起文化尋根之旅，並在國泰學童圓夢計畫支持下，由部落耆老帶領學生登上大霸尖山，讓孩子能夠了解泰雅文化，及學習生命教育與自我認同。

看見幸福台灣／竹縣 智慧治理 點亮城市

新竹縣受惠於科技產業蓬勃帶動地方經濟與人口結構改變，平均所得高、平均年齡較低，是相當年輕的城市。新竹縣長楊文科的施政理念，要讓竹縣不只是「好工作、好發展」都市，更是一座「好居住、好生活」的幸福城市。

看見幸福台灣／楊文科 三富提升幸福感

新竹縣長楊文科認為，一座幸福快樂的城市，必須建立在民眾實際需要上，大家想到的、沒想到的，縣府都要做好規劃，做為縣民安心生活的後盾。擔任新竹縣長以來，始終以民生需求為核心，把預算務實投入每項建設穩健財政，他深知建設沒有捷徑，唯有踏實去做。

又見梨穗受災！苗栗縣重要農產高接梨現災情 縣府爭取全縣納入救助

苗栗縣重要的高接梨農產今年受低溫、缺水等天候因素影響，嫁接的梨穗受到影響，縣府農業處派員會同苗栗農改場、農糧署及鄉鎮市公所人員連兩天勘災，初步認定已達農業天然災害救助標準。縣長鍾東錦將於3月10日進一步現勘，爭取將全縣高接梨產地都納入救助範圍，減輕農民損失。

竹縣機車駕訓補助超好康 楊文科：今起報名最高領2700元

為鼓勵新竹縣民眾考照前參加機車駕訓班，正確學習騎乘機車的駕駛技術及防禦駕駛觀念，縣府從2021年起每年執行新竹區監理所「機車考照駕訓補助」計畫，今年延續推動，凡「設籍新竹縣民或在新竹縣就讀的學生」參加機車考照駕訓，最高可獲得2700元補助。縣長楊文科呼籲，尚未考取駕照的民眾把握有限的補助名額，養成正確的機車安全騎乘觀念，保護自己也保護他人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。