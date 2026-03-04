看見幸福台灣／竹縣 智慧治理 點亮城市

新竹縣受惠於科技產業蓬勃帶動地方經濟與人口結構改變，平均所得高、平均年齡較低，是相當年輕的城市。新竹縣長楊文科的施政理念，要讓竹縣不只是「好工作、好發展」都市，更是一座「好居住、好生活」的幸福城市。

經濟日報「2025縣市幸指數大調查」中，新竹縣的政府統計數據表現良好，為全台第七名。在政府統計數據「收入」為全台第三，表現最好；民意調查結果方面，以「健康狀況」和「生活現況」滿意度表現較佳。縣市幸福指數以總分54.06分，排名第九。

楊文科表示，新竹縣是個年輕、科技、文化繁華的城市，竹科與周邊科技產業聚落帶動下，縣民的家庭平均年所得名列前茅。城市發展關鍵，在於產業政策是否能穩定且前瞻地推進。唯有透過穩定且具前瞻性的產業政策，才能讓城市在快速變動的全球環境中站穩腳步，持續累積成長動能。

竹北AI智慧園區已由四大廠進駐就定位，陸續營運後將創造至少4,000個就業機會，以及超過1,000億元年產值，這對新竹縣就業環境與科技產業升級非常關鍵。

在促進就業方面，縣府提出多元積極政策，包括：多元徵才媒合與職場機會拓展、銀髮人才服務據點成立、身心障礙者及經濟弱勢家庭促進就業計畫，持續整合職訓、就服資源，並引導縣民善用各項就業補助、津貼與職前培訓等措施，強化求職技能與職涯競爭力。

竹縣府積極推動職業訓練、就業媒合等多元就業措施，鼓勵各身心障礙者、中高齡者進入職場，未來將持續培育青年職能，打造幸福就業的願景，讓更多縣民在家鄉實現職涯夢想。

楊文科強調，提升縣民的居住條件，是縣府最重要的努力目標之一。新竹縣這幾年人口快速成長，成為全國人口成長最快的縣市之一，住宅需求增加、房價與租金上升、生活機能尚未全面到位，確實對縣民居住感受造成壓力。縣府將以更積極、務實態度提出對策。

竹縣府成立數位發展處，全面推動縣政服務數位化與流程自動化，將科技力轉化為城市治理的關鍵競爭力。未來將優先推動「AI縣民管家平台」、「智慧守護之眼」、「智慧沙盒創新計畫」等三大智慧亮點政策，打造便利、即時、安全、開放、創新的新竹縣。