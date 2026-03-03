竹縣機車駕訓補助超好康 楊文科：今起報名最高領2700元

為鼓勵新竹縣民眾考照前參加機車駕訓班，正確學習騎乘機車的駕駛技術及防禦駕駛觀念，縣府從2021年起每年執行新竹區監理所「機車考照駕訓補助」計畫，今年延續推動，凡「設籍新竹縣民或在新竹縣就讀的學生」參加機車考照駕訓，最高可獲得2700元補助。縣長楊文科呼籲，尚未考取駕照的民眾把握有限的補助名額，養成正確的機車安全騎乘觀念，保護自己也保護他人。

縣長楊文科表示，根據新竹區監理所統計，2025年新竹縣地區報名參加機車駕訓班人數與2024年相比成長39%，而參加機車駕訓考取駕照者，較未參加駕訓課程者，違規風險降低61%、肇事風險降低52%，顯示本政策推動成效相當良好，透過專業學習，可有效減少違規及降低事故風險。

楊文科也說，本政策除交通部補助1300元及縣府加碼400元，特別感謝企業跨域跨業提供疊加補助，包含新竹物流公司、福雄工程公司及竹北天后宮，分別加碼30萬元、20萬元及10萬元補助本計畫，共同為減少機車交通事故，提升道路交通安全盡一份心。

新竹區監理所長孫榮德感謝縣府多年來持續參與補助，以及熱心公益的公司、宗教團體，跨域跨業合作推動機車駕駛訓練。他指出，根據交通部統計資料，參加機車駕訓，上路後違規風險減少59％、事故風險減少36％，且同時參加機車駕訓及道路安駕者，違規風險更是降低64%、事故風險降低51%，顯現參加機車駕駛訓練，有助於降低事故發生。

縣府交通處表示，今年分成2階段疊加補助，補助時間為今年1月1日起至11月30日止。第1階段自115年1月1日起，補助150名(交通部1300元+縣府400元)，目前名額已滿。第2階段則自115年今天起起，補助600名(交通部1300元+縣府400元+跨域跨業疊加 1000元)，名額有限，疊加補助額滿為止，疊加補助用完仍可申請交通部補助。

申請步驟為民眾須向新竹縣內機車駕訓班報名，完成學科6小時、術科10小時訓練，考取駕照後，即可於原報名駕訓班簽領補助。詳細補助方式及內容，可洽交通部公路局新竹區監理所（03）589-2051#205官先生，日新駕訓班(03)556-1212。