草莓園無差別網殺回響 鍾東錦拍板今年底啟動補助友善圍網

苗栗縣銅鑼鄉4處草莓園日前20隻鳥遭無差別網殺，衝擊生態引起重視，縣長鍾東錦今天拍板，縣府今年底補助架設可視度較高黑色，且網目較細的圍網，降低鳥類掛網風險，兼顧防治鳥害及農民收入。

銅鑼鄉新隆村、興隆村4處草莓園日前發生20隻鳥中網受困死亡，連肉食性二級珍貴稀有保育類領角鴞也受害，縣務會議今天討論，縣府農業處長陳樹義指出，農園架網防治鳥害，必須申請許可，這4處草莓園都屬違法，農業處限期自行拆除，否則依野生動物保育法等相關規定處理。

陳樹義說，全縣今年僅有7件申請架網，有些違法圍網幾近透明，及網目較大，以致鳥類在空中難以辨識，如果中網揮翅掙扎，反而越纏越緊，沒有及時解開，各種鳥類無差別，終因受困過久死亡。

他指出，農作防治鳥害，如果使用聲光等物理方法，初期有效果，但鳥會學習，效果隨著時間遞減，圍網是比較可以維持效果，目前有些農友使用黑色且網目較小，更友善防治鳥害，不過，架網的成本相對較高。

鍾東錦裁示，今年底草莓一期花開時，補助農民更友善防治鳥害，農業處研議與農民分擔比例，鼓勵申請許可，架設黑色且網目較小的圍網，照顧農民收入，也降低網殺風險。