5000個白沙屯媽祖奶嘴免費結緣 3月8日上午拱天宮香客大樓前發送

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖年度盛事，徒步北港進香活動又將到來，信眾們也開始準備報名及進香路上要帶的裝備和結緣品了，白沙屯媽祖沙鹿聯誼會今年再次製作5000個白沙屯媽祖限量版祈福安撫奶嘴，預定3月8日上午於拱天宮香客餐廳大樓門口發送，發完即提前結束。

白沙屯媽祖網路電視台長駱調彬說，白沙屯媽祖沙鹿聯誼會有感於信眾對於媽祖婆的熱情，從2020年開始集資製作媽祖專屬奶嘴免費結緣，每次發放現場幾乎都是秒殺結束，信眾們響應非常熱烈。今年將邁入第七年，與去年一樣製作5000個，歡迎大家屆時到場索取，把白沙屯媽祖婆給小寶貝的祝福與愛帶回家，好讓小寶貝能平平安安的長大。

活動時間於3月8日上午8點至10點，在拱天宮香客餐廳大樓門口發完即提前結束，提醒信眾憑113年至115年孕婦健康手冊領取，現場憑冊領取，每個人只能領一個，空白手冊不給予領取。