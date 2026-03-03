快訊

苗縣苑裡國小人本通學步道正式啟用 鍾東錦關切排球隊員選才及培訓

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
苑裡國小人本通學步道改善工程，今天上午由縣長鍾東錦、苑裡鎮長劉育育及各級民意代表共同見證下正式啟用。記者吳傑沐／攝影
苑裡國小人本通學步道改善工程，今天上午由縣長鍾東錦、苑裡鎮長劉育育及各級民意代表共同見證下正式啟用。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣苑裡國小校門前全長220公尺的人本通學步道，斥資750萬元改善工程，今天上午由縣長鍾東錦、苑裡鎮長劉育育及各級民意代表共同剪綵見證下正式啟用；鍾東錦表示，此次完工的步道最寬達7公尺，並與陸橋設計無縫銜接，將有效提升學生上下學的安全性。

苑裡國小人本通學步道工程，由內政部國土數及苗栗縣政府共同補助750萬元，針對年久失修、路面凹凸不平、行走風險高等問題全面改善。全長220公尺新步道除增設全新整排路燈外及校園周邊圍籬、停車場鐵捲門強化門禁外，在家長汽車接送區增設「避車彎」，明確區隔汽車與機車接送動線，提升上下學時段的秩序與安全。

鍾東錦指出，自他上任以來即重視人本交通，並主動要求學校與鄉鎮市公所協調推動，確保各方需求獲得充分溝通。針對都會區校園步道建設過程中，常與店家、住戶產生的意見分歧，他也多次與議員們積極協助地方溝通，過去在竹南、頭份地區曾有激烈討論，他本人亦親自主持協調六所學校意見，並與鄉鎮公所共同提出停車收費等配套方案，促進地方共識。他強調，步道建設有助於提升學生安全，同時也可為沿線商家帶來更多人流。

另外，苑裡國小排球隊深耕多年，培育無數優秀選手，各賽事成績相當亮眼，去年在全國和家盃、中華盃、永信盃及北港媽祖盃皆榮獲冠軍，今年全國和家盃再次奪冠；啟用典禮後，鍾縣長並到場館關心球隊培訓情形，並與排球隊員們擊掌加油鼓勵。

針對國小排球隊選才問題，鍾東錦指出，他要求教育處調查各鄉鎮學生人數，發現目前僅有頭份與竹南地區國小學生人數呈現成長，因此建議在該兩地挑選兩至三所學校，重點培養排球隊基礎。

而在排球選手升上國中、高中後，集訓需求日增，未來也將考慮於苑裡高中設置宿舍，供排球選手住宿與集訓使用，以利後續培訓銜接。他強調，若要持續推動排球發展，相關配套措施如教練資源、行政協助等也需及早啟動，以免錯失關鍵時機。

全長220公尺新步道也增設校園周邊圍籬、停車場鐵捲門強化門禁，提升整體安全防護。記者吳傑沐／攝影
全長220公尺新步道也增設校園周邊圍籬、停車場鐵捲門強化門禁，提升整體安全防護。記者吳傑沐／攝影

新步道在家長汽車接送區增設「避車彎」，明確區隔汽車與機車接送動線，提升上下學時段的秩序與安全。記者吳傑沐／攝影
新步道在家長汽車接送區增設「避車彎」，明確區隔汽車與機車接送動線，提升上下學時段的秩序與安全。記者吳傑沐／攝影

鍾東錦表示，此次完工的步道最寬達7公尺，並與陸橋設計無縫銜接，將有效提升學生上下學的安全性。記者吳傑沐／攝影
鍾東錦表示，此次完工的步道最寬達7公尺，並與陸橋設計無縫銜接，將有效提升學生上下學的安全性。記者吳傑沐／攝影

苑裡國小排球隊深耕多年，培育無數優秀選手，各賽事成績也相當亮眼。記者吳傑沐／攝影
苑裡國小排球隊深耕多年，培育無數優秀選手，各賽事成績也相當亮眼。記者吳傑沐／攝影

排球 鍾東錦 步道

