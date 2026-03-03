林業保育署新竹分署5日於六處啟動贈苗 共創韌性森活

金馬年新春大地復甦、生機迸發，林業及自然保育署新竹分署將於3月5日舉辦植樹節贈苗活動。今年以植樹活動「原地紮根，韌性森活」為核心精神，致力於構築「生態韌性」願景，特別精選四款極具生命力的臺灣原生種苗木，包含鳳凰山茶、田代氏石斑木、桃金孃及野牡丹各300 株，共計1,200 株優質原生物種。於5日上午9時於新竹分署中山路側門舉辦，贈送苗木活動。

另5日當天上午9時同步於烏來區公所（烏來工作站主辦）、新北市清水祖師廟廣場（三峽工作站主辦）、大溪工作站、竹東工作站、及大湖工作站等大門口地點辦理贈苗活動，各場次樹種及贈苗數量有限，贈完為止。邀請市民鄉親朋友帶回這些臺灣原生植物，讓綠意在城市家園深厚紮根，透過點點綠植串聯成網，共同織就一座具備強大調適力的城市綠色生態帶，與土地共生、共榮。

當天贈苗活動憑115年1-3月份發票(紙本、雲端《注意雲端發票僅以財政部電子發票整合服務平台「統一發票兌獎APP」》兌換)，2張發票可換取1株樹苗，每人每次限領5株，須自備環保袋，兌換苗木所募得的發票將全數捐贈慈善團體，為公益盡一份心力。

新竹分署提供紙苗盆為「可自然分解」環保苗盆，此育苗盆採用純回收紙漿纖維製成，無使用膠合劑也無其他化學成份，將苗木連盆一同種植進土裡後，苗盆約於三個月至半年內分解，分解後的纖維也能成為肥料滋養苗木。

新竹分署歡迎民眾來領苗、多種樹，透過大家的參與，逐步編織完整的生態綠網，串聯起各地棲地，為未來生態系統的穩定與永續發展奠定基礎，這次植樹月新竹分署辦理的贈苗活動，多達25場以上，共準備了逾2萬多株原生樹苗提供民眾領取，另在轄內的內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山國家森林遊樂區也有入園贈苗活動。

想知道更多植樹月活動場次資訊，歡迎至林業及自然保育署官方網頁（https://www.forest.gov.tw/）及FB粉絲專業查看（https://www.facebook.com/FANCA.Taiwan/?locale=zh_TW）。

林業及自然保育署新竹分署贈苗採用可分解紙苗盆。新竹分署／提供