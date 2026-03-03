快訊

蘋果深夜發新品！iPhone 17e「入門級完全體」加量不加價、還有M4 iPad Air

聽新聞
0:00 / 0:00

白漆藍磚 竹北實中明年初完工

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹報導
新竹縣立竹北實驗高中將於一一五學年度招生，目前工程進度超前，預計明年一月全區完工。 圖／新竹縣政府提供
新竹縣立竹北實驗高中將於一一五學年度招生，目前工程進度超前，預計明年一月全區完工。 圖／新竹縣政府提供

為因應高中就學需求，新竹縣政府推動「高中五大方案」，其一為設立新竹縣立竹北實驗高中於一一五學年度招生。縣長楊文科昨現勘定案校外外牆選色，以白漆為基調、藍磚點綴，並確認工程進度超前，預計今年八月教學棟完工、明年一月全區完工。

新竹縣政府投入六點七億元興建縣立竹北實驗高中，去年七月動土，為新竹縣首間公辦公營的實驗高中。縣府規畫第一屆新生四班八十人，全校招收額滿為十二班兩百四十人，定位為「拔尖型高中」；由於招生在即，楊文科期盼工程如期如質完工外，也替竹北實驗高中向優秀學生招手。

昨天視察工程進度重頭戲為選定外牆主色，最後由楊文科敲定外觀設計以白色耐候塗料為基調，清朗純粹，一樓局部選用復古意象的造型磚，呼應地域記憶；二層以上以內退牆面結合藍色小口磚點綴，增添層次與輕盈感，細膩地呼應天光與風景的變化，營造輕透且具在地溫度的知識殿堂。

縣府教育局長蔡淑貞說，竹北實驗高中將採特殊選才申請入學免試入學等方式招生，屆時將導入國際線上ＡＰ（大學先修課程）模式，以個別發展課程模組支持學生跨國修課，配合學生興趣與性向發展，提供更全面性的支持與協助。

縣府強調，竹北實驗高中是推動高中五大方案重要的里程碑，除了新設竹北實驗高中，另推動六家高中改制為高中、文興國中與自強國中改制為完全中學，湖口高中增班擴校等方案，以因應一一六學年度高中量能不足的問題。

免試入學 特殊選才 申請入學 竹北

延伸閱讀

工藝入校計畫最高補助6萬 助工藝教育扎根

半導體S廊帶帶動人口進駐 橋頭首座505戶中央社宅動土

屏北高中原民實驗班須返鄉服務 9成通過族語認證

一家4兄妹都「滿分」 牛淳賦學測獲75級分

相關新聞

白漆藍磚 竹北實中明年初完工

為因應高中就學需求，新竹縣政府推動「高中五大方案」，其一為設立新竹縣立竹北實驗高中於一一五學年度招生。縣長楊文科昨現勘定案校外外牆選色，以白漆為基調、藍磚點綴，並確認工程進度超前，預計今年八月教學棟完工、明年一月全區完工。

苗栗市圖書館資源大躍進！縣總圖經費初估19億 教育部補助蓋智閱館

苗栗縣警局遷建原地蓋縣立圖書館總圖案，縣長鍾東錦最近拍板，再升級到初估經費19億元，市公所也獲教育部核定補助6650萬元，將在清華里活動中心建構創新生活智閱館，圖書館資源大躍進。

竹縣農林漁牧業普查處今揭牌 防詐「三不、二會」請農漁友安心受訪

為掌握農業發展現況並精準制定政策，新竹縣政府今天舉行「農林漁牧業普查處」成立揭牌儀式，由縣長楊文科擔任普查處普查長，率領主計、農業、民政及傳播行銷處等團隊同仁共同參與，宣告新竹縣普查工作正式啟動。

桃園農林漁牧業普查將開跑 民眾自行填報可抽10萬元大獎

政府每5年針對農林漁牧進行普查，桃市府今成立「桃園市農林漁牧業普查處」，由副市長王明鉅主持揭牌。市府表示，普查將採網路填報及實地訪查，4月10日至6月15日開放民眾上網自行填報，並可參加抽獎活動，最大獎為10萬元商品卡，5月1日起尚未完成網路填報者，將由普查員到府訪問或協助網填。

社安網漏洞難解？個案通報量攀升 桃園社工進用率卻下滑

近年脆弱家庭通報量與保護性個案持續攀升，各縣市卻出現「社工荒」，桃園市社會安全網專業人力編制員額逐年提高，進用率卻連4年下滑，從2022年91%一路跌至去年僅剩80.1%，人力缺口達136人。社會局表示，將持續優化社工工作環境，建構更完整的前端預防機制與早期介入策略。

竹北燈會光節「盛世之境」啟動 今晚水上音樂會接力登場

開春大新竹地區最受期待的藝術盛事「2026竹北光節 盛世之境」，於27日試營運、28日晚間在竹北水圳森林公園正式點燈，今晚高規格水上音樂會與國際級台灣音樂家將輪番獻藝，除了音樂饗宴，民眾也可巡覽燈會主題展區，體驗美食市集等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。