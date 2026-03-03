白漆藍磚 竹北實中明年初完工

為因應高中就學需求，新竹縣政府推動「高中五大方案」，其一為設立新竹縣立竹北實驗高中於一一五學年度招生。縣長楊文科昨現勘定案校外外牆選色，以白漆為基調、藍磚點綴，並確認工程進度超前，預計今年八月教學棟完工、明年一月全區完工。

新竹縣政府投入六點七億元興建縣立竹北實驗高中，去年七月動土，為新竹縣首間公辦公營的實驗高中。縣府規畫第一屆新生四班八十人，全校招收額滿為十二班兩百四十人，定位為「拔尖型高中」；由於招生在即，楊文科期盼工程如期如質完工外，也替竹北實驗高中向優秀學生招手。

昨天視察工程進度重頭戲為選定外牆主色，最後由楊文科敲定外觀設計以白色耐候塗料為基調，清朗純粹，一樓局部選用復古意象的造型磚，呼應地域記憶；二層以上以內退牆面結合藍色小口磚點綴，增添層次與輕盈感，細膩地呼應天光與風景的變化，營造輕透且具在地溫度的知識殿堂。

縣府教育局長蔡淑貞說，竹北實驗高中將採特殊選才、申請入學、免試入學等方式招生，屆時將導入國際線上ＡＰ（大學先修課程）模式，以個別發展課程模組支持學生跨國修課，配合學生興趣與性向發展，提供更全面性的支持與協助。

縣府強調，竹北實驗高中是推動高中五大方案重要的里程碑，除了新設竹北實驗高中，另推動六家高中改制為高中、文興國中與自強國中改制為完全中學，湖口高中增班擴校等方案，以因應一一六學年度高中量能不足的問題。