苗栗縣政新設機關 今天一口氣數研處、長照處揭牌

苗栗縣政府今天揭牌成立數位研考處、長期照護處，啟動5年一次農林漁牧業普查，縣長鍾東錦宣示因應智慧科技新紀元，及高齡社會需求，普查結果並將作為施政重要參考。

農林漁牧業普查自4月10日至6月30日分兩階段執行，鍾東錦率同縣府主計處長顏香儒、農業處長陳樹義、民政處長巫恒昭等人揭牌成立普查處，預計動員460名人力，針對全縣4萬多家相關業者普查。

顏香儒表示，普查分為二個階段執行，第一階段4月10日至4月30日自主網路填報，受訪民眾可運用行動裝置或電腦先行上網填報，能參加抽獎，最大獎項為10萬元商品卡；第二階段5月1日至6月30日派員實地訪查。

她提醒鄉親，普查實地訪查將秉持「3不2會」原則，「3不」包括普查員不會洩漏個人資料給任何人，不會詢問普查表以外的資料，不會要求提供帳戶或存摺；「2會」分別是普查員會佩戴普查員證，會遞送受訪戶單位函。

鍾東錦說，苗栗是農業大縣，農林漁牧業普查，可調查分析產業的使用面積、種植或養殖的種類、實際產量及從事各產業的人口分布等，可以作為施政的重要參考，規畫輔導、行銷及補助方案。

另外，縣府依據地方行政機關組織準則修正規定，新設一級單位數研處、長照處，首任數研處長黃智群、副處長林國竹，長照處長莊素玲、副處長王寶慈，鍾東錦今天揭牌，象徵苗栗縣除邁向智慧科技新紀元外，同時展現及早布局、因應高齡社會挑戰的前瞻施政決心。

苗栗縣政府今天揭牌，啟動5年一次農林漁牧業普查。記者范榮達／攝影