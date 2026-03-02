新竹民眾自組人本交通協會 盼實踐零死亡願景

由新竹縣、市的工程師、上班族、學生等民眾組成「台灣新竹人本交通協會」，協會理事長楊佳晉說，盼透過民間參與改善新竹縣、市交通，實踐交通事故「零死亡願景」。

楊佳晉今天透過新聞稿表示，台灣每年交通事故傷亡慘重，顯示制度改善刻不容緩，未來將號召大眾投入政策監督，讓每一次路口改善都能成為守護生命的安全力量。

楊佳晉說，「台灣新竹人本交通協會」於昨天正式成立，成員背景涵蓋學生、工程師、上班族及政治工作者等不同領域，過去在標線改造工作坊、快閃大富翁及新竹散步節等活動中相遇認識。

楊佳晉說，成立大會吸引多個政黨的民代到場，顯見交通安全已跨越政黨藩籬，成為城市發展的普世價值，協會將凝聚社會對人本理念的共識，提升大眾對改革的認知，攜手各界實踐交通事故「零死亡願景」。

協會成員多是利用空檔投入，楊佳晉指出，唯有市民持續參與並破除安全迷思，新竹的城市脈絡才能真正走向安全與永續的宜居方向，未來將規畫推動視障交通倡議、通學步道健檢等，深入社區舉辦工作坊，一起為缺失的交通設計提出改善方案。