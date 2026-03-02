聽新聞
0:00 / 0:00
新竹民眾自組人本交通協會 盼實踐零死亡願景
由新竹縣、市的工程師、上班族、學生等民眾組成「台灣新竹人本交通協會」，協會理事長楊佳晉說，盼透過民間參與改善新竹縣、市交通，實踐交通事故「零死亡願景」。
楊佳晉今天透過新聞稿表示，台灣每年交通事故傷亡慘重，顯示制度改善刻不容緩，未來將號召大眾投入政策監督，讓每一次路口改善都能成為守護生命的安全力量。
楊佳晉說，「台灣新竹人本交通協會」於昨天正式成立，成員背景涵蓋學生、工程師、上班族及政治工作者等不同領域，過去在標線改造工作坊、快閃大富翁及新竹散步節等活動中相遇認識。
楊佳晉說，成立大會吸引多個政黨的民代到場，顯見交通安全已跨越政黨藩籬，成為城市發展的普世價值，協會將凝聚社會對人本理念的共識，提升大眾對改革的認知，攜手各界實踐交通事故「零死亡願景」。
協會成員多是利用空檔投入，楊佳晉指出，唯有市民持續參與並破除安全迷思，新竹的城市脈絡才能真正走向安全與永續的宜居方向，未來將規畫推動視障交通倡議、通學步道健檢等，深入社區舉辦工作坊，一起為缺失的交通設計提出改善方案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。