竹市玻藝節、美術館特展 奪德國iF設計獎

新竹市文化局表示，「2024新竹市玻璃藝術節」與新竹市美術館百年特展「築跡永恆」，從全球上萬件作品中脫穎而出，奪下2026年德國iF設計獎（iF Design Award），展現設計軟實力。

新竹市文化局今天發布新聞稿表示，德國iF設計獎自1954年創立，是全球具聲望的設計獎項之一，每年吸引世界各地作品角逐，日前揭曉2026年獲獎名單。

新竹市文化局長王翔郁向中央社記者表示，新竹市以「2024新竹市玻璃藝術節」及新竹市美術館特展參與角逐，憑藉對傳統工藝的創新突破及歷史空間的跨時代詮釋，從全球68個國家、逾萬件參賽作品中脫穎而出，均獲得「建築與室內設計：展覽／活動」類別之iF獎，展現竹市卓越的文化設計力。

竹市文化局指出，「2024新竹市玻璃藝術節」展出國際玻璃工藝作品及第16屆金玻獎創作比賽得獎作品，邀請國內外共70名玻璃藝術家參展，展覽期間吸引逾6萬人次參觀。

此外，建於1925年的新竹市役所，現為新竹市美術館，該館2025年舉辦「築跡永恆：新竹市役所的百年光影」特展，透過歷史照片、建築構件與當代藝術創作等，呈現該建築的轉化歷程。