苗栗市圖書館資源大躍進！縣總圖經費初估19億 教育部補助蓋智閱館

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗市公所今天宣布爭取教育部核定補助6650萬元，規畫在清華里活動中心建構創新生活智閱館。圖／苗栗市公所提供
苗栗縣警局遷建原地蓋縣立圖書館總圖案，縣長鍾東錦最近拍板，再升級到初估經費19億元，市公所也獲教育部核定補助6650萬元，將在清華里活動中心建構創新生活智閱館，圖書館資源大躍進。

縣府利用遷建縣警局拆除騰空後近3000坪土地興建總圖案，中央核定補助4.8億元，縣府原計畫工程經費12億元，鍾東錦最近從3個候選方案，選定府前路上的「市民廣場」下方，全部地下開挖一層，連通總圖、縣府第二、第三辦公大樓，經費估計攀升到19億元，縣府將設法籌措財源興建。

縣府指出，總圖及「市民廣場」規畫地下一層停車場，可以新增容納300多輛汽車、100多輛機車停放，紓解停車需求，此外，地上4、5層樓規模，預定今年6月委託設計招標，年底工程標上網，希望明年4月底，縣警局搬遷後，5月可以開工，2030年7月完工。

苗栗市公所今天也宣布好消息，爭取教育部「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境計畫」，核定補助6650萬元，規畫在清華里活動中心擴建，及往上增建2、3樓工程，打造智閱館，預計2028年底完工。

市公所指出，清華里活動中心2015年興建，預留基礎加蓋圖書館，近年來北苗地區快速發展，且緊鄰國家住宅及都市更新中心「啟賢安居」社會住宅預定地，公共閱讀與學習空間需求殷切，因此啟動智閱館計畫，建構閱讀、數位共學、樂齡學習及青銀交流等多元複合功能空間。

苗栗市長余文忠認為閱讀是城市最深層的力量，智閱館不只是硬體空間的提升，更是帶動風潮，打造安心學習、交流與創新的公共場域。

苗栗市公所今天宣布爭取教育部核定補助6650萬元，規畫在清華里活動中心建構創新生活智閱館。圖／苗栗市公所提供
竹縣農林漁牧業普查處今揭牌 防詐「三不、二會」請農漁友安心受訪

為掌握農業發展現況並精準制定政策，新竹縣政府今天舉行「農林漁牧業普查處」成立揭牌儀式，由縣長楊文科擔任普查處普查長，率領主計、農業、民政及傳播行銷處等團隊同仁共同參與，宣告新竹縣普查工作正式啟動。

桃園農林漁牧業普查將開跑 民眾自行填報可抽10萬元大獎

政府每5年針對農林漁牧進行普查，桃市府今成立「桃園市農林漁牧業普查處」，由副市長王明鉅主持揭牌。市府表示，普查將採網路填報及實地訪查，4月10日至6月15日開放民眾上網自行填報，並可參加抽獎活動，最大獎為10萬元商品卡，5月1日起尚未完成網路填報者，將由普查員到府訪問或協助網填。

社安網漏洞難解？個案通報量攀升 桃園社工進用率卻下滑

近年脆弱家庭通報量與保護性個案持續攀升，各縣市卻出現「社工荒」，桃園市社會安全網專業人力編制員額逐年提高，進用率卻連4年下滑，從2022年91%一路跌至去年僅剩80.1%，人力缺口達136人。社會局表示，將持續優化社工工作環境，建構更完整的前端預防機制與早期介入策略。

竹北燈會光節「盛世之境」啟動 今晚水上音樂會接力登場

開春大新竹地區最受期待的藝術盛事「2026竹北光節 盛世之境」，於27日試營運、28日晚間在竹北水圳森林公園正式點燈，今晚高規格水上音樂會與國際級台灣音樂家將輪番獻藝，除了音樂饗宴，民眾也可巡覽燈會主題展區，體驗美食市集等。

楊梅熱鬧慶元宵！千人踩街表演揭幕 串連三大車站燈區

元宵節將至，桃園市「2026靚靚楊梅慶元宵」於楊梅、埔心及富岡三大車站規畫設置燈區，結合楊梅百年元宵傳統與創意踩街展演，在昨天熱鬧登場。今年活動以「馬年樣樣好」為主題，由63支踩街隊伍、上千名表演者熱情參與，吸引民眾目光拍照，讓民眾感受楊梅濃厚的元宵氛圍。

