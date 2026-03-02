苗栗市圖書館資源大躍進！縣總圖經費初估19億 教育部補助蓋智閱館

苗栗縣警局遷建原地蓋縣立圖書館總圖案，縣長鍾東錦最近拍板，再升級到初估經費19億元，市公所也獲教育部核定補助6650萬元，將在清華里活動中心建構創新生活智閱館，圖書館資源大躍進。

縣府利用遷建縣警局拆除騰空後近3000坪土地興建總圖案，中央核定補助4.8億元，縣府原計畫工程經費12億元，鍾東錦最近從3個候選方案，選定府前路上的「市民廣場」下方，全部地下開挖一層，連通總圖、縣府第二、第三辦公大樓，經費估計攀升到19億元，縣府將設法籌措財源興建。

縣府指出，總圖及「市民廣場」規畫地下一層停車場，可以新增容納300多輛汽車、100多輛機車停放，紓解停車需求，此外，地上4、5層樓規模，預定今年6月委託設計招標，年底工程標上網，希望明年4月底，縣警局搬遷後，5月可以開工，2030年7月完工。

苗栗市公所今天也宣布好消息，爭取教育部「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境計畫」，核定補助6650萬元，規畫在清華里活動中心擴建，及往上增建2、3樓工程，打造智閱館，預計2028年底完工。

市公所指出，清華里活動中心2015年興建，預留基礎加蓋圖書館，近年來北苗地區快速發展，且緊鄰國家住宅及都市更新中心「啟賢安居」社會住宅預定地，公共閱讀與學習空間需求殷切，因此啟動智閱館計畫，建構閱讀、數位共學、樂齡學習及青銀交流等多元複合功能空間。

苗栗市長余文忠認為閱讀是城市最深層的力量，智閱館不只是硬體空間的提升，更是帶動風潮，打造安心學習、交流與創新的公共場域。