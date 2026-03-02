快訊

竹縣農林漁牧業普查處今揭牌 防詐「三不、二會」請農漁友安心受訪

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹報導
新竹縣政府今天舉行「農林漁牧業普查處」成立揭牌儀式，宣告新竹縣普查工作正式啟動。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府今天舉行「農林漁牧業普查處」成立揭牌儀式，宣告新竹縣普查工作正式啟動。圖／新竹縣政府提供

為掌握農業發展現況並精準制定政策，新竹縣政府今天舉行「農林漁牧業普查處」成立揭牌儀式，由縣長楊文科擔任普查處普查長，率領主計、農業、民政及傳播行銷處等團隊同仁共同參與，宣告新竹縣普查工作正式啟動。

楊文科表示，農業是新竹縣的重要根基，新竹縣擁有得天獨厚的農漁業資源，從竹北烏魚子、竹東有機米、新埔柿餅、關西仙草，到尖石與五峰的高山水蜜桃、甜柿等，每一項都是新竹縣的驕傲；他表示，普查將自4月10日起至6月30日止，懇請全體縣民共同支持農林漁牧業普查。

縣府主計處表示，農林漁牧業普查是依據我國統計法規定，每5年舉辦1次的基本國勢調查，由行政院主計總處統籌規畫，縣府及各鄉鎮市公所全力配合。本次普查將動員主計、民政、戶政、村里幹事及相關人員約380名人力，預計訪查縣內約2.9萬家農林漁牧業者。

普查分為兩種方式，分別是可參加抽獎的「自主網路填報」及「派員實地訪查」，期盼透過詳實的數據，作為未來推動產業升級的重要參考。

另外，為防範詐騙、讓縣民安心配合訪查，所有調查資料僅供整體統計分析使用，絕不作納稅或其他用途，普查員將嚴格遵循「三不、二會」的原則，要求「不會洩漏個人資料給任何人、不會詢問普查表以外的資料、不會要求提供帳戶或存摺」，「會配戴普查員證、會遞(寄)送致受訪戶函」請受訪農漁友放心配合。

