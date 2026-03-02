聽新聞
桃市圖一證通攜手國資圖 擴大跨域數位閱讀版圖
桃園市立圖書館3月拓展一證通服務據點，新增國立公共資訊圖書館，形成六方資源串聯的跨域閱讀服務網絡，市民持單一借閱證，就可跨縣市借閱實體館藏並使用多元數位閱讀資源。
桃市圖今天發布新聞稿表示，目前「一證通」服務已串聯台北市、新北市、新竹縣、新竹市及苗栗縣，這次新增國立公共資訊圖書館作為服務據點，不僅擴大跨域服務範圍，更引入豐富多元的國家級數位館藏資源，提升市民閱讀選擇與服務品質。
桃園市立圖書館館長施照輝指出，國資圖長期深耕數位閱讀與資訊服務，典藏電子書、電子報、影音及語言學習等超過百種數位資料庫，其中的中文電子書逾5萬種、近50萬冊，是公共圖書館體系重要的數位資源後盾，加入一證通合作體系將提升跨縣市閱讀服務的廣度與深度。
施照輝說，桃市圖電子資源整合查詢平台目前彙整141種電子資源，包含自購13種電子書平台與10種資料庫，提供逾32萬冊多元主題電子書，並整合電子報章雜誌，滿足不同族群閱讀學習需求，建構全齡友善的數位閱讀環境。
