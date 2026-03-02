桃市圖一證通攜手國資圖 擴大跨域數位閱讀版圖

政府每5年針對農林漁牧進行普查，桃市府今成立「桃園市農林漁牧業普查處」，由副市長王明鉅主持揭牌。市府表示，普查將採網路填報及實地訪查，4月10日至6月15日開放民眾上網自行填報，並可參加抽獎活動，最大獎為10萬元商品卡，5月1日起尚未完成網路填報者，將由普查員到府訪問或協助網填。

2026-03-02 15:22