桃園農林漁牧業普查將開跑 民眾自行填報可抽10萬元大獎

政府每5年針對農林漁牧進行普查，桃市府今成立「桃園市農林漁牧業普查處」，由副市長王明鉅主持揭牌。市府表示，普查將採網路填報及實地訪查，4月10日至6月15日開放民眾上網自行填報，並可參加抽獎活動，最大獎為10萬元商品卡，5月1日起尚未完成網路填報者，將由普查員到府訪問或協助網填。

王明鉅表示，農林漁牧業普查每次動員幅度超過500人、歷時數月完成，是掌握產業現況與規劃政策最重要的基礎工程。桃園兼具工業實力與農漁山林資源，本次普查將全面盤點近5年來產業結構與經營型態的變化，作為中央與地方未來農業政策擬定及資源配置的重要依據，進一步協助產業轉型升級。

王明鉅強調，數據是科學決策的根本，面對農業勞動力減少與產業轉型壓力，市府將結合AI與智慧科技推動農業升級，精準完整的統計資料也將成為市府科技導入與政策規畫的重要參考依據。

主計處長蔡進滿指出，我國農林漁牧業普查自1956年起辦理，本次為第15次，桃園預計普查約5萬2000戶，動員主計人員、農業行政人員及各區公所村里幹事共約550人投入。普查對象涵蓋農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈與水產養殖等經營者。

主計處補充，本次普查由行政院主計總處統籌，各直轄市及縣市政府設立「普查處」在地協力推動。普查員將遵守「不洩漏個資、不詢問表外資料、不索取帳戶資訊、會佩戴證件、會親送函件」的「3不2會」原則，保障民眾權益。