社安網漏洞難解？個案通報量攀升 桃園社工進用率卻下滑

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市社會安全網專業人力編制員額逐年提高，進用率卻連4年下滑，目前人力缺口達136人。社會局表示，將持續優化社工工作環境。圖／桃園市社會局提供
近年脆弱家庭通報量與保護性個案持續攀升，各縣市卻出現「社工荒」，桃園市社會安全網專業人力編制員額逐年提高，進用率卻連4年下滑，從2022年91%一路跌至去年僅剩80.1%，人力缺口達136人。社會局表示，將持續優化社工工作環境，建構更完整的前端預防機制與早期介入策略。

桃園市人口突破235萬人，在六都中人口成長最快，社會問題也隨之增加。統計顯示，桃園去年脆弱家庭通報量已達1萬489件，較前年1萬88件增加401件、增幅約4%；保護性個案通報達4萬5418件，較前年4萬2067件增加3351件、增幅約8%；精神疾病及自殺防治案量也增至6739案，較前年5712案增加1027案、增幅約18%。

儘管桃園市社安網專業人力編制員額逐年提高，進用率卻呈現逐年下滑趨勢，從2022年91%、2023年跌破9成降至87%、2024年85.6%，去年更僅剩80.1%，編制員額683人，實際進用547人，人力缺口達136人。

社會局社工科長劉泰良表示，桃園社工留任率仍高，離職社工多與家庭因素或個人生涯規畫有關，亦有少數人反映因家人擔心社工工作過於辛勞且具風險而不支持，導致人才流失。

劉泰良表示，針對提升進用率與留才，市府推動多項精進作為，包括市長已授權社會局可直接決行社安網人力聘用，加速進用速度；其次是薪資激勵，將考核後可提階加薪的比例從50%大幅調升至75%，此外，市府也積極向中央爭取調高風險工作費，並增設行政助理以分擔行政庶務，讓社工能專注於家庭訪視等核心專業工作。

社會局表示，社安網體系涵蓋社政、衛政、教育、警政、家庭、社區，除持續優化社工工作環境，為擴充人力來源，市府也與全台各大專院校社工系建立招募管道，主動前往校園徵才，鼓勵設籍桃園的畢業生回鄉服務。

社工 精神疾病 社會局

