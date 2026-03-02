竹北燈會光節「盛世之境」啟動 今晚水上音樂會接力登場

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹報導
主燈「向風而生的光」由蔡宜婷創作、結合3D列印技術的藝術裝置，形塑一座與自然共生、向環境敞開的光之生態。圖／竹北市公所提供
開春大新竹地區最受期待的藝術盛事「2026竹北光節 盛世之境」，於27日試營運、28日晚間在竹北水圳森林公園正式點燈，今晚高規格水上音樂會與國際級台灣音樂家將輪番獻藝，除了音樂饗宴，民眾也可巡覽燈會主題展區，體驗美食市集等。

今晚的水上音樂會星光熠熠，首先由聲樂家林義偉表演經典曲目，接著由大提琴家張正傑與豎琴家曾韋晴、小提琴家曾婕安登場演奏世界名曲；鋼琴名家盧易之也將帶來充滿在地情懷的改編樂曲「草螟弄雞公」，更與興隆國小弦樂團合奏「皇帝協奏曲」等。

​音樂會最終曲由市長鄭朝方親自偕大提琴家張正傑、興隆國小弦樂團，以及安興國小、六家國小、嘉豐國小、勝利國中、竹北國中、東興國中、成功國中、麗水華德福實驗教育機構等參與徵選的同學們參與壓軸演出。

市公所表示，此次盛世之境由市長鄭朝方與藝術家曾令理共同策展，也吸引國際目光。美國柯林頓港市長麥克·斯奈德（Mike Snider）蒞臨園區賞燈時，對竹北光節結合藝術與科技的軟實力讚譽有加；鄭市長也送上「竹北限定版運動外套」作為外交禮物，為光節增添國際交流。

​另外，公所將加碼規畫快閃小確幸活動，包含發放竹北限定款開運香氛片、以及竹北市民限定的聖光騎士馬術體驗，詳細參與方式請關注臉書。此外，3月7日也將迎來集結小男孩、帕拉斯樂團，以及鼓鼓呂思緯、ZORN等卡司的「光節演唱會」，邀請全國民眾於即日起至3月15日蒞臨竹北，感受全國唯一獨創的科技美學光節燈會。

2026竹北光節盛世之境由市長鄭朝方與藝術家曾令理共同策展，獨創的科技美學光節燈會引人遐邇。圖／竹北市公所提供
開春大新竹地區最受期待的藝術盛事「2026竹北光節 盛世之境」，於27日試營運、28日晚間在竹北水圳森林公園正式點燈，今晚高規格水上音樂會與國際級台灣音樂家將輪番獻藝，除了音樂饗宴，民眾也可巡覽燈會主題展區，體驗美食市集等。

