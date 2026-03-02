楊梅熱鬧慶元宵！千人踩街表演揭幕 串連三大車站燈區

元宵節將至，桃園市「2026靚靚楊梅慶元宵」於楊梅、埔心及富岡三大車站規畫設置燈區，結合楊梅百年元宵傳統與創意踩街展演，在昨天熱鬧登場。今年活動以「馬年樣樣好」為主題，由63支踩街隊伍、上千名表演者熱情參與，吸引民眾目光拍照，讓民眾感受楊梅濃厚的元宵氛圍。

「2026靚靚楊梅慶元宵」踩街活動融合在地慶典與創意踩街，昨由舞龍揭開序幕，副市長王明鉅敲響鑼鼓，率領共63支踩街隊伍自楊梅區公所出發，並沿途發送造型氣球與可愛頭飾，一同與楊梅在地鄉親合影留念，也祝福所有參加踩街的大小朋友闔家安康，馬年行大運、馬載祿厚。

今年元宵期間，楊梅、埔心及富岡三大車站同步設置燈區，展期長達半個月，整個楊梅洋溢濃厚節慶氛圍，而具有數十年歷史的踩街活動更是地方年度盛事，每年皆吸引大批民眾參與，今年亦不例外。

楊梅區公所指出，今年活動以「馬年樣樣好」為主題，結合楊梅百年元宵傳統與創意踩街展演，邀集各里辦公處、社區發展協會、學校、宮廟、原住民族及新住民團體與街頭藝人，共63支隊伍、上千名表演者熱情參與，場面盛大，充分展現楊梅多元族群融合與社區活力。

楊梅區公所表示，本次活動串聯原住民族樂舞、新住民舞蹈及街頭藝人行動展演，讓整條街區化身流動舞台，展現客庄文化特色與多元創意。現場並發放50元商家抵用券，鼓勵民眾賞燈觀演之餘走入商圈消費，帶動地方經濟，同時於楊梅區公所前及埔心、富岡、楊梅車站周邊設置主題燈區，展期至3月18日，邀請民眾把握時間賞燈同樂，感受楊梅濃厚的元宵氛圍。

「2026靚靚楊梅慶元宵」昨熱鬧登場。今年活動以「馬年樣樣好」為主題，由63支踩街隊伍、上千名表演者熱情參與。圖／楊梅區公所提供

「2026靚靚楊梅慶元宵」昨熱鬧登場。今年活動以「馬年樣樣好」為主題，由63支踩街隊伍、上千名表演者熱情參與。圖／楊梅區公所提供

「2026靚靚楊梅慶元宵」踩街活動融合在地慶典與創意踩街，昨由舞龍揭開序幕，副市長王明鉅敲響鑼鼓，率領共63支踩街隊伍自楊梅區公所出發。圖／桃園市政府提供