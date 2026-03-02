星期評論／春節煙火氾濫 何不表列施放時地嚴管

春節放煙火，新世代與傳統觀念落差讓居住安寧一事熱議。桃園雖有法令管制，但不周延，過年又放寬標準，結果深夜想休息的人被吵，放煙火的人被勸離掃興，兩邊不討好，市府既然決定檢討，何不考慮正面表列施放地點，特殊情況另提需求審查。

桃園市政府注重市民居住品質，近年陸續推出「靜桃專案」與「靜鄰專案」取締噪音，同時修正「桃園市爆竹煙火施放管制自治條例」，明訂什麼時間、什麼地點不能玩，今年春節前夕也透過各種管道加強宣導，但效果有限，違規大有人在，衍生災害更不在少數。

今年過年，桃園第一線的消防與基層員警比平日執勤還忙，除夕當晚就有卅三件火警，其中十七件確定與煙火有關，比例超過一半。警車、消防車頻繁出勤勸導，有消防員被放煙火的民眾拿手機錄影飆罵，勸導還沒完又獲報救災，手中還握著瞄子滅火，火場之外再現煙火升空，場景不勝唏噓。

煙火雖然燦爛，在傳統習俗寓意驅邪納福、除舊迎新，但隨著時代與觀念轉變，越來越多人想趁連假好好放鬆休息，民眾對生活品質要求提高，陳情案也跟著增加。另外，火終究是火，過度氾濫或稍有不慎，容易引發災害，甚至造成無法挽回的悲劇。

桃園市政府目前檢討方向包括調整施放時間、加強外籍人士宣導、預置警力及稽查人力等，但仍迭有民怨，許多民眾認為自治條例規範禁放煙火僅限五十二個大型社區太少，抱怨「難道中小型社區住的不是人」，而且煙火轉瞬即逝難舉證取締，消防、警察和環保稽查員趕到現場也有心無力。

市府想在新舊觀念之間找到平衡，何不考慮正面表列放煙火的空曠地點，不在名單內的地方皆禁止，若有特殊需求，則比照原辦法，事先申請審查。如此，想玩的人可以盡興，想休息的人也能獲得寧靜，警消也便於集中管理應變，減少疲於奔命卻徒勞無功的情況。市府也應拿出魄力嚴懲違法，否則空有法規不執行，恐讓投機者肆無忌憚。