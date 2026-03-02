聽新聞
國門觀星第一站 拉拉山爭取暗空勝地認證

聯合報／ 記者鄭國樑江良誠／連線報導
桃園市政府已著手復興區華陵里北橫路段路燈遮光工程。圖／社團法人台灣暗空協會提供
桃園市政府已著手復興區華陵里北橫路段路燈遮光工程。圖／社團法人台灣暗空協會提供

南投縣合歡山二○一九年獲國際暗空協會（ＩＤＡ）認證，成為全台首座、亞洲第三座「國際暗空公園」，訂有自治條例要求「減光」，訂定有罰則，展現守護銀河的決心。桃園拉拉山也透過行政、工程等公私協力手段爭取國際暗空勝地認證，盼成為進入國門後的觀星第一站。

南投縣政府為維護合歡山無光害星空，強調關鍵在於「減光」，二○二○年通過「合歡山暗空公園管理自治條例」，針對公園內的燈具規格、色溫及溢光現象進行強制規範。若在指定區域停車超過三分鐘必須熄滅車燈，違者最高可處一千元罰鍰，成為全國首例具裁罰權的暗空法規。

硬體方面，公路局配合更換沿線路燈，改採下照式低色溫燈具，並移除不必要的反光標誌，降低環境干擾；清境地區的民宿業者也主動於深夜關閉招牌與庭園燈光，並由國立暨南國際大學協助培訓專業星空導覽員，將保育意識轉化為觀光產值。

「拉拉山也是台灣最好的觀星地點之一。」桃園市復興區長蘇佐璽說，去年十月與國際暗空協會台灣分會會長林正修等人到拉拉山，全程採用低照明設備探勘環境，去年也首度將農特產柿子推廣活動和暗空活動結合，融入泰雅文化主題，都更加堅定申請拉拉山國際暗空勝地認證的決心。

原住民族議員簡志偉說，拉拉山上巴陵、下巴陵華林里北橫段確實有很好的觀星場域，天氣好的時候入夜滿空星斗，一望無際的銀河，國外的追星族要來台灣觀星，從桃園國際機場入境很快就能上北橫。

