減少光害 桃園研擬推動光汙染防制

檳榔攤、餐廳、特種行業霓虹燈、ＬＥＤ招牌太亮影響作息，怎麼辦？桃園市政府每年都會接到近百件投訴，為解決城市光害，市府正草擬「光汙染防制要點」，盼一個月內完成及公告、實施，有效規範招牌等光源太亮的設施，減少民怨。

市府訂光汙染防制要點時，也準備在三月底前，向國際暗空協會（ＩＤＡ）申請拉拉山「國際暗空勝地」認證，若能過關，將成為北台灣第一個獲國際級認證的高山觀星場域。

環保局表示，市區光汙染惹怨層出不窮，過去像檳榔攤的霓虹燈裝設高、大又亮，就被投訴，還有餐廳在一樓招牌掛到三、四樓，夜晚閃閃發光也造成住家的光害，甚至六十公尺以上的建築頂端航空障礙燈，也有民眾投訴太亮。

因為管理權責分屬不同的局處，對光汙染的標準也不一致，市府依據環境部指引訂定光汙染防制要點，讓相關單位稽查標準能有所依據。例如要點對光敏感區規範時段，為晚上十時至翌日上午七時，非屬光敏感區為晚上十一時至翌日上午七時；光源造成的眩光不舒適，最大亮度光曝露值為六百cd/m（每平方公尺燭光），另外對最大垂直照度、色溫、閃爍指數等都有具體規範。

桃園市風管處長廖育儀表示，預定三月底向國際暗空協會申請拉拉山認證為「國際暗空勝地」（ＵＮＳＰ），認證總面積約六百公頃，市府已經投入經費改善光害，包括為路燈安裝燈遮光罩，連往下的光源也要改善；市府訂定光汙染防制要點，也是向國際組織展現維護環境生態的決心。

清華大學材料科學工程系特聘教授周卓煇曾在新竹縣司馬庫斯部落，導入類燭光ＯＬＥＤ燈減少光害，獲國際暗空協會頒發照明設計獎。周卓煇說，支持桃園拉拉山爭取國際暗空勝地認證，全黑環境最利於觀星，但實務上不可能完全無燈，建議採超低色溫且無藍光的燭光，不讓照明汙染星空。

「人是有暗視覺的，能夠適應黑暗環境。」周卓煇也提到，傳統路燈含有藍光、紫光，對人體與生態都有影響，除了避免有藍害光源，也建議以間接光源為主，讓人類能善用暗視覺。除了山區暗空環境營造，都市建設也應有暗視覺概念，避免一味追求過亮的設計，減少光害也能節能減碳。