斥資近8億 桃園新屋中華南路一段拓寬工程啟動

桃園市續推「道路開瓶計畫」，為紓緩新屋區與楊梅區之間的交通瓶頸，市府近期啟動「新屋區中華南路一段（福九路至高鐵南路七段）道路拓寬工程」，將原本僅8至10公尺寬的路段全面拓寬至15公尺，全長約2.93公里，工程總經費7億9500萬元，其中內政部國土管理署補助3億524萬元，預計2027年底完工。

工務局指出，該路段位於市道115線，是串聯新屋與楊梅兩區的交通要道，現況路幅僅約10公尺，部分跨渠橋梁寬度更僅7至8公尺，導致大型車輛與機慢車共道，事故風險偏高。拓寬完成後，將銜接北側新屋都市計畫區，重要路口導入偏心式左轉車道、彩色行穿線與「小綠人」行人號誌，並全線配置人行道、新設道路側溝及公共設施空間，提升道路服務水準與聯外交通易行性。

工務局表示，工程規畫以4大核心理念為主軸，在人本交通方面，全線設置人行道，並針對埔頂國小學區規劃通學步道、家長接送區與寬廣人行空間，保障學童通學安全。在永續循環方面，道路面層選用40%鋼質粒料再生瀝青混凝土，路基層採100%刨除料再生利用，落實綠色公共工程理念。

此外，工程同步推動智慧管線管理，將電力、電信及弱電纜線全面地下化，並設置共同管道收容民生管線，美化市容景觀，避免未來重複開挖。由於工程範圍鄰近農業用地，施工也落實「灌排分離」原則，新建排水側溝並復舊灌溉系統，確保排水順暢、降低農損風險，路燈全面改用節能LED照明並加裝遮光罩，減少對農作的光害影響。