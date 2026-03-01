竹市逾5400萬元徵收補償費無人領 市府建置網路專區可查詢

新竹市政府統計目前市府代管的未領土地徵收補償費共有381件，總金額逾5400萬元尚未領取。地政處表示，為保障民眾權益並提供更便捷即時的查詢服務，市府於「新竹市幸福宜居網」建置「徵收補償費查詢」專區，民眾只需輸入身分證字號，即可快速查詢是否有補償費尚未領取，呼籲市民踴躍利用，別讓自身權益睡著了。

市長高虹安表示，隨著城市發展與公共建設推動，部分工程需依法辦理土地徵收並給予合理補償，若經通知後權利人未於期限內領取補償費，市府將依法存入專戶保管。為落實智慧治理與資訊透明，地政處特別於幸福宜居網建置「徵收補償費保管款查詢服務」，讓市民可隨時線上查詢，儘速申領補償費，避免逾期影響權益。

地政處長何憲棋說明，依「土地徵收條例」規定，補償費應於發給期限屆滿次日起3個月內存入專戶保管；若保管超過15年仍無人領取，將依法歸屬國庫。目前全市待領徵收保管款共381件，金額約5400萬元，其中104件、合計約721萬元將於今年屆滿15年保管期限，如屆期仍未申請，將依法解繳國庫。

地政處指出，為確保權利人權益，市府除於補償費存入專戶前後分別通知外，也主動清查保管期限將於1年內屆滿案件，重新查明最新地址或繼承人資料，再次寄發通知提醒。呼籲民眾如接獲市府公文通知，務必把握時間儘速辦理，以免權益受損。

地政處提醒，「新竹市幸福宜居網」( https://eghouse.hccg.gov.tw/ )已設置徵收補償費查詢專區，市民可透過輸入身分證字號確認是否有未領補償費，避免誤信不實資訊而遭詐騙。如有疑問，亦可撥打市民專線1999，由專人提供協助。