小心荷包失血 苗栗縣竹南、頭份3處測速照相桿今起執法
苗栗縣竹南鎮全天路與國祥街口、竹南鎮台1己線2.3公里，及頭份市縣道124丙線8.4公里3處，測速照相固定桿今天上路執法，警方提醒用路人注意遵守速限行車。
3處今天啟用執法測速照相桿路段，縣警察局去年12月預先公告，速限分別是竹南鎮全天路與國祥街口每小時50公里，台1己線（竹南聯絡道）2.3公里處、頭份市124丙線（北橫公路）8.4公里處，皆是每小時60公里。
縣警局指出，竹南及頭份地區產業發展蓬勃，不斷吸引外來就業人口移入，但隨著人口增加，通常伴隨著車輛和行人數的增長，導致交通事故發生，經分析統計多數交通事故發生原因為未注意車前狀態及超速，導致未保持安全距離而致生事故，評估易肇事路段（口），設置固定式測速照相設備輔助執法，強化行車速度管理，防制違規肇事。
警方說，易肇事路段（口）設置測速照相設備，除為降低交通事故肇事率外，主要期能導正用路人駕駛習慣，並非以取締為其目的，此外，將持續與道路主管機關聯繫，透過改善道路設計工程，減少交通事故。
