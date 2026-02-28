聽新聞
影／苗栗𪹚龍之夜迎來系列活動高潮 明天下午推出親子特別場
苗栗𪹚龍系列活動的重頭戲「𪹚龍之夜」今晚熱鬧登場，安排3波的炸龍表演，龍隊在舞龍表演後，開始接受成堆鞭炮的洗禮，在震耳欲聾的炮聲及迷霧般的硝煙中，龍隊穿梭不停，若隱若現，讓觀眾直呼過癮，爭相以手機記錄。今年𪹚龍系列活動「親子同樂」是一大元素，明天3月1日親子同樂特別場在下午推出，邀請社區及學校團隊、YOYO家族等表演，市公所歡迎大家來同樂。
今晚的𪹚龍之夜安排3波炸龍表演，將氣氛推向最高潮，現場開放「霹靂𪹚龍體驗」及親子「泡泡𪹚龍體驗」，舞台表演由阿貴師弄獅、新樂舞舞團、重擊現實打擊樂團輪番登場，晚會還穿插小朋友表演，孩子登上舞台開心舞動，增添熱絡氣氛。
苗栗市公所表示，明天3月1日親子特別場從下午1點到晚間6點在河濱公園安排「龍騰客庄．舞動苗栗」，除了邀社區及學校團隊、YOYO家族等表演，苗栗縣鸚鵡訓練交流協會也將放飛上百隻鸚鵡，呈現壯觀場面。3月5日晚間10點至3月6日凌晨零點將在苗栗西山聖帝廟進行「化龍返天」儀式，為今年𪹚龍系列活動畫下圓滿句點。
