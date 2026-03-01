其人其事／特警轉家防官10年 謝賀先感覺更緊張

曾經手持ＭＰ５衝鋒槍與歹徒正面對決的特警謝賀先，十年前轉換跑道，搖身變成安撫受暴婦女、手拿奶瓶尿布的家防官，雖然工作性質大不同，但他憑著細膩心靈與精準判斷，降低了轄區家暴通報率，成為守護弱勢家庭的真英雄。

謝賀先一九九六年台灣警察專科學校畢業後，被分發到台北市警局刑警大隊特勤中隊，曾參與白曉燕命案、主嫌陳進興挾持南非武官等重大案件，二○一五年在桃園圍捕西門町峨嵋停車場雙屍命案主嫌陳福祥是他特警生涯最後一次攻堅任務，此後因年齡增長與家庭責任加重，腦中疑惑「難道一定要靠武力才能保護人」，決定轉換跑道。

二○一六年，謝賀先轉任家防官，雖然家住桃園，但至今仍在台北市萬華分局服務，工作看似從「武」轉「文」，其實一點都不輕鬆，甚至感覺「比面對歹徒還緊張」。

謝賀先說，家防官不像特警有明確敵我界線，除安撫被害人的創傷與失控情緒，也有可能要同時面對加害人，要在法律、安全與人性之間取得平衡，必須反覆拿捏。此外，他也曾經充當臨時奶爸，三更半夜替八個月大女嬰餵奶換尿布。

從事婦幼安全保護工作十年，謝賀先獲頒不少獎項肯定，至今也堅守崗位。他認為，只有落實兒虐零容忍、通報零缺失、百分之百保護及百分之百安全，才能達到保護婦幼「真善美」最高境界。